Jan van Halst was vijfde keus bij Ajax; De Telegraaf weet de eerste vier opties

Vrijdag, 7 april 2023 om 20:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:19

Jan van Halst wordt de nieuwe commissaris technische zaken bij Ajax, maar de oud-middenvelder was zeker niet de eerste optie in Amsterdam. Mike Verweij van De Telegraaf onthult dat Van Halst pas als vijfde kandidaat is benaderd om plaats te nemen in de Raad van Commissarissen.

“Jan van Halst was de vijfde keus", meldt Verweij in de podcast Kick-off. Ajax had grote moeite om een opvolger te vinden voor Danny Blind, die weigerde zijn plek in de RvC weer in te nemen na het WK, waar hij assistent-bondscoach bij Oranje was. “Frank de Boer is benaderd, Marco van Basten is benaderd, Edgar Davids is benaderd en zelfs, en dat verraste me wel moet ik eerlijk zeggen, Keje Molenaar is benaderd."

De laatste twee namen die Verweij noemt hebben ervaring in bestuursfuncties bij Ajax. Davids werd in 2011 als onderdeel van de zogeheten fluwelen revolutie aangesteld als commissaris. De oud-topmiddenvelder was samen met Johan Cruijff verantwoordelijk voor het technische gedeelte binnen de RvC. In die tijd was Molenaar actief in de ledenraad van Ajax, een functie waarvoor de oud-speler van de club werd gevraagd door Cruijff. Molenaar was de afgelopen tijd als adviseur nauw betrokken bij FC Volendam, maar brak in februari met de club vanwege een groot conflict met de RvC aldaar.

Valentijn Driessen reageert in de podcast zeer kritisch op de aanstelling van Van Halst, die volgens de journalist het Ajax-DNA mist, ondanks dat hij 44 officiële duels voor de club speelde. Driessen zag veel meer in de andere vier opties die genoemd worden door Verweij. "Je moest er alles aan doen om die jongens over te halen om het wél te doen. Jan van Halst wordt alleen als Ajacied gezien door niet-Ajacied Pier Eringa." Eringa werd onlangs aangesteld als voorzitter van de RvC bij Ajax.