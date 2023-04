Bayern München wil bekerkater met De Ligt in de basis wegspoelen

Zaterdag, 8 april 2023 om 14:42 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 14:52

Thomas Tuchel heeft de opstelling van Bayern München voor het Bundesliga-duel met SC Freiburg bekendgemaakt. De oefenmeester heeft opnieuw een basisplaats ingeruimd voor Matthijs de Ligt, terwijl Daley Blind, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui genoegen moeten nemen met een plek op de bank. De wedstrijd begint om 15.30 uur en is te zien op Viaplay.

Yann Sommer verdedigt het doel van Bayern. De verdediging wordt gecompleteerd door João Cancelo, De Ligt, Benjamin Pavard en Alphonso Davies. Op het middenveld kiest Tuchel voor Joshua Kimmich en Jamal Musiala. Leroy Sané, Thomas Müller en Serge Gnabry spelen in de rug van spits Sadio Mané.

Freiburg leeft vol vertrouwen toe naar de tweede clash met Bayern in vier dagen. Na een 1-0 achterstand slaagden die Breisgau Brasilianer er dinsdag in om Bayern in de Allianz Arena uit te schakelen in de DFB-Pokal: 1-2. Daarmee zorgde Freiburg voor een unieke prestatie. Bayern verloor dit seizoen namelijk niet eerder in eigen huis. Freiburg moet echter aan de bak. Van de laatste dertien Bundesliga-ontmoetingen met Bayern won der Rekordmeister er tien en werd er driemaal gelijkgespeeld. Ongeacht het resultaat wacht Freiburg zaterdag mogelijk een fraaie mijlpaal. De club uit de grensstreek met Frankrijk staat momenteel op 999 Bundesliga-treffers. De ploeg van Christian Streich scoorde in zijn laatste drie wedstrijden.

Dayot Upamecano verzorgde dinsdag nog de openingstreffer tegen Freiburg, maar is er dit keer niet bij. De Fransman is namelijk geschorst, nadat hij tegen Borussia Dortmund zijn vijfde gele kaart van het seizoen ontving. Daarnaast ontbreken ook de geblesseerden Eric Maxim Choupo-Moting en Mathys Tel. De ploeg van Tuchel strijdt nog altijd op twee fronten mee en rekende vorige week overtuigend af met titelconcurrent Dortmund (4-2). Bovendien is Bayern de ploeg die dit seizoen de meeste punten behaalt in uitwedstrijden. In dertien wedstrijden werden er 24 punten verzameld. Daarnaast bleef Bayern in zijn laatste achttien (!) competitiewedstrijden tegen een ploeg uit de top vier ongeslagen (elf overwinningen, zeven gelijke spelen).

Opstelling SC Freiburg: Flekken; Günter, Gulde, Ginter, Sildillia; Grifo, Höfler, Eggestein; Doan, Höler, Gregoritsch

Opstelling Bayern München: Sommer; Cancelo, Pavard, de Ligt; Davies;

Kimmich, Musiala, Sané; Müller, Gnabry, Mané.