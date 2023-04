Het gaat meteen mis: opnieuw wedstrijd stil vanwege wangedrag van fans

Vrijdag, 7 april 2023 om 20:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:42

De wedstrijd tussen Helmond Sport en MVV in de Keuken Kampioen Divisie is vrijdagavond al na een kwartier tijdelijk stilgelegd. De supporters van de uitploeg gooiden vuurwerk op het veld, waarna scheidsrechter Robin Hensgens de spelers direct sommeerde om naar binnen te gaan. De beslissing volgt op de aangescherpte richtlijnen van de KNVB naar aanleiding van het aanstekerincident woensdag in De Kuip bij Feyenoord - Ajax (1-2). De wedstrijd zal nog eenmaal hervat worden. Bij een nieuw incident wordt de wedstrijd onherroepelijk definitief gestaakt.

Woensdag liep Ajax-middenvelder Davy Klaassen een bloedende hoofdwond op door een gegooide aansteker vanaf de tribunes in De Kuip. De KNVB reageerde door de regels omtrent ongeregeldheden aan te scherpen. Onder de nieuwe regels moet een arbiter de wedstrijd tijdelijk stilleggen als er voorwerpen op het veld worden gegooid, zoals aanstekers en bekers met bier. Gebeurt dat na de hervatting van het duel nogmaals, dan is het einde oefening. MVV-trainer Maurice Verberne en een aantal van zijn spelers liepen naar het uitvak om dat duidelijk te maken aan de meegereisde supporters.

Spelers en trainer MVV roepen supporters op zich te gedragen — MVV Maastricht (@mvvmaastricht) April 7, 2023

17. HELMOND SPORT-MVV GESTAAKT! Vuurwerk op het veld vanuit uitvak. #helmvv pic.twitter.com/bBxq0WzFTx — ED Helmond Sport (@ED_HelmondSport) April 7, 2023

17' Het MVV publiek heeft het statement van de KNVB niet gelezen... Ze gooien vuurwerk op het veld en de wedstrijd wordt (tijdelijk) gestaakt. #HELMVV 0-0 — Helmond Sport (@HelmondSport) April 7, 2023