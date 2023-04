Royston Drenthe maakt na twee jaar terugkeer op Nederlandse velden

Vrijdag, 7 april 2023 om 20:14 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:18

Royston Drenthe keert vanaf volgend seizoen terug bij Kozakken Boys. Dat maakte de tweededivisionist vrijdagavond bekend op de clubwebsite. Hoewel het contract van de 35-jarige linksback volgend seizoen pas in zal gaan, traint hij nu al mee bij de club uit Werkendam. Drenthe heeft een eenjarig contract getekend bij de club waar hij van medio 2019 tot begin 2021 ook al speelde.

In januari 2021 ruilde Drenthe Kozakken Boys in voor Racing Murcia. Een jaar later verhuurde laatstgenoemde club hem aan Real Murcia, waarna hij ook nog in actie kwam voor Racing Mérida. Eind 2022 keerde hij terug naar Nederland, waar hij onlangs bij FC De Rebellen Scott Calderwood, trainer van Kozakken Boys, ontmoette. “Toen ik hem ontmoette, wist ik eigenlijk niet dat hij trainer van Kozakken Boys was", blikt Drenthe terug op de clubwebsite. "Scott grapte dat hij nog wel een linksback kon gebruiken en na verloop van tijd kreeg dat gesprek een steeds serieuzere wending."

Vervolgens ging Drenthe meetrainen met de eerste selectie. “De club en ik kwamen er echter al snel achter dat ik fysiek nog niet in staat was om Kozakken Boys te helpen", zegt de linkspoot, die de afgelopen tijd het beste uit zichzelf moest halen om weer fit te worden. Dat is inmiddels gelukt, vertelt hij lachend op de site van Kozakken Boys. "Ik sta nu weer op het veld als een vrije vogel en baal ervan dat ik nog niet speelgerechtigd ben."

Drenthe maakte in 2006 zijn profdebuut bij Feyenoord. Een jaar later maakte hij de overstap naar Real Madrid, maar daar wist hij uiteindelijk geen potten te breken. Vervolgens kwam hij voor tal van clubs in actie, waaronder Everton en Sparta Rotterdam. Nu keert Drenthe dus terug bij de club waar hij tussen 2019 en 2021 ook al speelde. Hij sluit niet uit dat zijn verblijf in Werkendam langer dan een jaar duurt. “Als ik fit blijf, kunnen we er misschien nog een jaar aan vastplakken.”