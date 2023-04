Weghorst begint opnieuw op de bank bij Man United; Malacia start wél

Zaterdag, 8 april 2023 om 12:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 12:49

Erik ten Hag heeft de opstelling van Manchester United voor het Premier League-duel met Everton bekendgemaakt. Wout Weghorst moet opnieuw genoegen nemen met een reserverol. Tegen Brentford (1-0 winst) bleef de Nederlander ook al negentig minuten op de bank. Tyrell Malacia vervangt de geblesseerde Luke Shaw als linksback. De wedstrijd op Old Trafford begint om 13.30 uur Nederlandse tijd en is te zien op Viaplay.

David de Gea verdedigt het doel tegen Everton. De defensie wordt gecompleteerd door Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Lisandro Martínez en Malacia. Op het middenveld kiest Ten Hag voor Scott McTominay, Marcel Sabitzer en Bruno Fernandes. Weghorst lijkt zijn basisplaats definitief kwijt. De aanvaller, die onder de Nederlandse oefenmeester ook als nummer 10 speelde, begint voor het tweede competitieduel op rij op de bank. Jadon Sancho, Marcus Rashford en Antony vormen hierdoor het aanvalstrio.

Met een 1-0 overwinning op het stugge Brentford in de zak gaat United tegen Everton voor de tweede driepunter op rij. Ten Hag had vrijdag goed nieuws op de persconferentie, daar Christian Eriksen hersteld is van zijn enkelblessure en terugkeert in de wedstrijdselectie. Daarentegen is Shaw, die tegen Brentford uitviel, nog te geblesseerd om erbij te zijn. Casemiro nadert ondertussen zijn rentree. De Braziliaan zit tegen Everton zijn laatste wedstrijd schorsing uit. United bewaart goede herinneringen aan Everton. Begin dit jaar werd de club uit Liverpool in de FA Cup met 3-1 verslagen, terwijl de eerdere ontmoeting dit seizoen in de Premier League met 1-2 werd gewonnen. Cristiano Ronaldo tekende toen voor de winnende treffer.

Bij Everton kan manager Sean Dyche geen beroep doen op Abdoulaye Doucouré, na zijn directe rode kaart tegen Tottenham Hotspur (1-1). Dominic Calvert-Lewin (dij) en Andros Townsend (knie) zijn wegens blessures afwezig op Old Trafford. Rúben Vinagre is na een maand zo goed als hersteld van zijn achillespeesblessure. The Toffees kunnen vertrouwen putten uit de wedstrijd tegen the Spurs. Met tien man wist Everton maandag in blessuretijd alsnog een punt aan het treffen over te houden. Onder Dyche oogt Everton een stuk stabieler dan onder Frank Lampard. De club is de laatste vier wedstrijden ongeslagen gebleven en mede daardoor is de club opgeklommen naar de zestiende plaats in de Premier League.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Martinez, Malacia; McTominay, Sabitzer, Fernandes; Sancho, Rashford, Antony

Opstelling Everton: Pickford; Coleman, Tarkowski, Keane, Godfrey; Onana, Gueye, Iwobi; McNeil, Gray, Simms