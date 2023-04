Branco van den Boomen staat nu ook op lijst van Nederlandse topclub

Vrijdag, 7 april 2023 om 19:05 • Wessel Antes • Laatste update: 19:12

Branco van den Boomen staat op de radar van Feyenoord, zo zegt Valentijn Driessen in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. De 27-jarige smaakmaker van Toulouse wist tot dusver nog geen akkoord te vinden over een nieuw contract bij zijn club en kan zodoende transfervrij vertrekken komende zomer. Feyenoord zou Van den Boomen op een lijst hebben staan, al durft Driessen niet te zeggen of de Rotterdammers daadwerkelijk zullen aankloppen bij de controleur.

Het Nederlands getinte Toulouse plaatste zich donderdagavond voor finale van de Coupe de France door met 1-2 te winnen bij tweededivisionist Annecy. Van den Boomen en Thijs Dallinga blinken dit seizoen wekelijks uit bij de nummer dertien van de Ligue 1. Driessen vindt het vreemd dat met name Dallinga nog niet in beeld is bij het Nederlands elftal. “Ik zou die Dallinga wel een keer willen proberen.” De 22-jarige spits was in zijn eerste 33 wedstrijden voor Toulouse goed voor vijftien doelpunten en drie assists. Tijdens de afgelopen interlandperiode koos bondscoach Ronald Koeman in zijn selectie echter voor Memphis Depay, Wout Weghorst en Brian Brobbey als spitsen.

Wanneer de naam van Van den Boomen valt, komt Driessen met een nieuwtje. “Van den Boomen schijnt op een lijst te staan bij Feyenoord, dat heb ik ook gehoord. Hij is transfervrij.” Vervolgens nuanceert de journalist zijn primeur. “Arne Slot heeft nu Van den Belt al gehaald dus ik weet niet of hij deze jongen er ook nog bij wil.” Eind vorige maand haalde Feyenoord met PEC Zwolle-middenvelder Thomas van den Belt de eerste zomerse versterking binnen. Het lijkt er echter niet op dat Slot in hem direct een basisklant ziet. Voor het binnenhengelen van Van den Boomen hoeft Feyenoord geen transfersom te betalen aangezien de Veldhovenaar eind juni uit zijn contract loopt.

Het aantrekken van Van den Boomen zou een aanzienlijke stunt zijn, daar de rechtspoot in Frankrijk aanzienlijke statistieken kan overleggen. Vorig seizoen werd hij nog uitgeroepen tot ‘Speler van het Jaar’ in de Ligue 2, door zijn ontegenzeggelijke bijdrage aan het kampioenschap van Toulouse. Van den Boomen scoorde maar liefst twaalf keer en gaf daarnaast 21 assists. Ook op het hoogste niveau van Frankrijk laat de middenvelder zich dit seizoen zien. In 27 Ligue 1-wedstrijden tekende hij voor vijf treffers en acht assists. Op Transfermarkt wordt de marktwaarde van Van den Boomen geschat op negen miljoen euro. Fabrizio Romano onthulde in oktober dat hij wordt gevolgd door clubs uit alle topcompetities.