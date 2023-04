Barcelona opnieuw in grote problemen: Frenkie de Jong voor het blok gezet

Vrijdag, 7 april 2023 om 19:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:05

Barcelona wordt nog altijd zwaar geplaagd door grote financiële problemen. De Catalanen hebben moeite om de enorme loonlast te dragen en vragen volgens Relevo net als in coronatijd om salarisverlaging. Er moet 180 miljoen euro aan loon bespaard worden, onder meer om de tijdelijke verhuizing naar het Olympisch Stadion op de Montjuïc te kunnen bekostigen. Barcelona kan een jaar niet in het Spotify Camp Nou spelen, omdat het stadion verbouwd wordt. De gederfde inkomsten worden geschat op liefst 100 miljoen euro.

Joan Laporta werd in 2021 herkozen als president van Barcelona. De voorzitter haalde diverse kunstgrepen uit om ondanks de financiële problemen grote spelers als Robert Lewandowski, Raphinha en Jules Koundé binnen te kunnen halen. Sportief geeft dat het gewenste resultaat, Barcelona is op weg naar de landstitel, maar financieel wringt de schoen: de club kan de salarislasten nauwelijks dragen, terwijl het stadion dringend aan een peperdure renovatie toe is.

Komend seizoen speelt Barcelona zijn thuiswedstrijden in het Estadi Olímpic Lluís Companys, het stadion dat voor de Olympische Spelen van 1992 werd gebouwd op de berg Montjuïc in Barcelona. Tussen 1997 en 2006 werd het stadion overigens bespeeld door stadsgenoot Espanyol, dat daarna verhuisde naar een nieuw, modern onderkomen. Het Olympisch Stadion heeft een capaciteit van ongeveer 55.000 toeschouwers, iets meer dan de helft van het Spotify Camp Nou. Hoewel de verbouwing tot 2026 gaat duren, verwacht Barça in de loop van het seizoen 2024/25 daar weer terecht te kunnen, terwijl de renovatie doorgaat.

Om het hoofd boven water te houden moet Barcelona opnieuw zijn spelers om een gunst vragen. De gesprekken over een salarisoffer lopen volgens dagblad Relevo al. Barça denkt aan een combinatie van salarisverlaging en uitgesteld loon, zoals dat ook tijdens de coronapandemie tweemaal werd afgesproken met de spelersselectie. Na de gigantische transfersommen die Barcelona de afgelopen tijd op tafel legde zal een salarisoffer nu echter een heikel punt zijn binnen de selectie.

Frenkie de Jong, die tot medio 2026 vastligt en een van de hoogste salarissen opstrijkt, weigerde vorige zomer nog akkoord te gaan met minder loon. De 25-jarige middenvelder werd door Barcelona min of meer naar de uitgang gedirigeerd, onder meer door een bod van Manchester United te accepteren. De Jong wilde er echter niets van weten, ging niet in op het aanbod van Man United en weigerde ook om akkoord te gaan met salarisverlaging bij Barcelona. Hij speelde zich vervolgens vrijwel moeiteloos vast in het elftal van Xavi. De vraag is hoe de Oranje-international nu tegen een mogelijk loonoffer aankijkt.