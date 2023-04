Voormalig Inter-speler doet Dumfries en De Vrij pijn; opnieuw puntenverlies

Vrijdag, 7 april 2023 om 18:58 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:07

Internazionale heeft vrijdag opnieuw puntenverlies geleden in de Serie A. Op bezoek bij Salernitana kwam de ploeg van trainer Simone Inzaghi niet verder dan 1-1. Robin Gosens opende de score, waarna Inter genoeg mogelijkheden kreeg om de score uit te breiden. Dat deed het echter niet, en vlak voor tijd kregen i Nerazzurri het deksel op de neus via Antonio Candreva. Inter, dat door het gelijkspel op de vierde plaats blijft staan, is nu al ruim een maand zonder zege.

Aan de kant van Inter stonden er liefst zeven andere spelers in de basisopstelling ten opzichte van het duel met Juventus in de Coppa Italia (1-1). Onder meer Denzel Dumfries, aanvoerder Stefan de Vrij en voormalig Eredivisionisten André Onana en Gosens mochten het daardoor weer vanaf de eerste minuut laten zien. De rode kaart die Romelu Lukaku tegen Juventus kreeg geldt niet voor de Serie A, waardoor de Belg gewoon weer in de basis stond. Bij Salernitana was er in de basiself een plek op het middenveld ingeruimd voor Tonny Vilhena, terwijl ex-Eredivisionist William Troost-Ekong op de bank begon.

Inter kende een prima start, want na zes minuten stond het al op 0-1 dankzij Gosens. Een lange bal van Kristjan Asllani werd doorgekopt door Lukaku, waarna de voormalig speler van FC Dordrecht en Heracles Almelo beheerst de openingstreffer maakte. Ook in het restant van de eerste helft was Inter de bovenliggende partij. Lukaku schoot echter naast, terwijl een kopbal van Joaquín Correa – weliswaar in buitenspelpositie – gekeerd werd door Guillermo Ochoa. Diezelfde doelman bracht vlak voor rust op de lijn ook knap redding op een kopbal van Lukaku.

Al vroeg in de tweede helft waren de bezoekers opnieuw dicht bij een verdubbeling van de score, maar Nicolò Barella raakte van afstand de paal. Even later bracht Ochoa redding op een kopbal van Dumfries. Na ruim een uur spelen kwam Salernitana opnieuw heel goed weg: uit een corner raakte Lukaku met een kopbal van dichtbij de lat, waarna de rebound van De Vrij knap werd gekeerd door Ochoa. Tien minuten later viel eindelijk het eerste wapenfeit van de thuisploeg te noteren, toen invaller Boulaye Dia de lat raakte. Vlak voor tijd verzuimde opnieuw Lukaku de wedstrijd te beslissen, toen hij tot twee keer toe Ochoa trof. En dat kwam de Belg duur te staan: in de negentigste minuut vloog een voorzet van voormalig Inter-speler Candreva ineens binnen. Daardoor leed Inter opnieuw puntenverlies.

