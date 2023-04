Ajax moet het tegen Fortuna Sittard stellen zonder belangrijke basiskracht

Vrijdag, 7 april 2023 om 18:14 • Sam Vreeswijk

Ajax moet het komende zondag in het Eredivisie-duel met Fortuna Sittard stellen zonder Mohammed Kudus. Dat meldt De Telegraaf. De 22-jarige Ghanees viel afgelopen woensdag in het bekerduel met Feyenoord (1-2 winst) geblesseerd uit met een spierblessure. In de komende dagen wordt Kudus verder onderzocht, waarna zal blijken hoelang hij precies uit de roulatie is.

Na een uur spelen ging het woensdag mis voor Kudus. Hij greep naar de hamstring en moest zich laten vervangen door Francisco Conceiçao. Volgens De Telegraaf lijkt de schade op dit moment mee te vallen, maar kan later uit de verschillende onderzoeken toch nog blijken dat de schade bij de aanvaller ernstiger is dan op dit moment wordt verwacht. De wedstrijd tegen Fortuna komt hoe dan ook dus te vroeg.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is dus ook nog niet duidelijk of Kudus op tijd fit zal zijn voor de finale van de TOTO KNVB Beker, op 30 april tegen PSV. Naast dat duel en de ontmoeting met Fortuna speelt Ajax dit seizoen nog zes wedstrijden: tegen FC Emmen, PSV, AZ, FC Groningen, FC Utrecht en FC Twente. Geen makkelijk programma dus voor de Amsterdammers, die hun titelkansen inmiddels lijken te hebben verspeeld.

Kudus moest het aan het begin van dit seizoen veelal doen met invalbeurten, maar werd na de winterstop een onbetwiste basisspeler. De linkspoot was dit seizoen in 38 officiële duels goed voor achttien doelpunten en vijf assists. Met elf doelpunten in de Eredivisie is hij dit seizoen gedeeld clubtopscorer van Ajax op het hoogste Nederlandse niveau, samen met Brian Brobbey.