Ajax en Heitinga krijgen advies: ‘Twee jaar aan de hand van Bosz meelopen’

Vrijdag, 7 april 2023 om 18:05 • Wessel Antes

Valentijn Driessen vindt dat John Heitinga een stapje terug moet doen bij Ajax. Dat zegt de chef voetbal van De Telegraaf vrijdagmiddag in de voetbalpodcast Kick-off. Volgens Driessen is Heitinga er nog niet klaar voor om hoofdtrainer te zijn in Amsterdam. Wel vindt de journalist dat Ajax hem gezien zijn loyaliteit aan de club de kans moet bieden om uiteindelijk alsnog voor een langere termijn eindverantwoordelijke te zijn in de Johan Cruijff ArenA: na een meelooptraject onder de momenteel clubloze Peter Bosz.

Driessen ziet dat Heitinga nog een hoop kwaliteiten ontbeert om de hoofdtrainer van Ajax te zijn. Volgens de spraakmakende journalist weet de 39-jarige Alphenaar dat zelf ook. “Hij blijft iemand die eind januari nog zei dat hij graag assistent wil worden onder een toptrainer, voor twee jaar. Toevalligerwijs staat hij, omdat er een trainer is ontslagen, twee weken daarna op eigen voeten. Hij kan niet na acht weken zeggen: ‘Ik wil hoofdtrainer van Ajax worden.’ Daar is hij gewoon niet klaar voor.”

De journalist stelt dat Ajax voor een ander traject moet kiezen. “Het is voor John Heitinga echt tien keer beter om twee jaar aan de hand van Peter Bosz mee te lopen bij Ajax. Dan hoeft hij van mij echt niet meer eerst naar FC Groningen of FC Utrecht. Dan kan hij na het vertrek van Peter Bosz gewoon hoofdtrainer worden van Ajax”, aldus Driessen, die Heitinga tegelijkertijd looft. “Hij verdient alle complimenten voor het afmaken van het seizoen bij Ajax. Hij heeft zich loyaal getoond naar de club toe. Het is een echte clubman.” Collega Mike Verweij kan zich wel vinden in het idee van Driessen om Bosz aan te stellen.

“Ik vind daar ook wel wat voor te zeggen. Maak Peter Bosz hoofdcoach, maar wees duidelijk”, aldus Verweij. “Volgens mij riep Heitinga daar ook om afgelopen week. Als je daar heel duidelijk over communiceert zal iedereen begrijpen dat hij na twee jaar de opvolger van Peter Bosz wordt. Dat kun je beter nu doen dan over zeven weken. Hak nu gewoon zo snel mogelijk een knoop door! Dan is het voor Heitinga duidelijk, voor Peter Bosz duidelijk, voor de fans duidelijk en voor iedereen duidelijk. Ook voor de spelers is dat belangrijk natuurlijk.” Bosz erkende afgelopen maandag in Rondo dat hij het gesprek aan zou gaan indien Ajax bij hem zou aankloppen voor een tweede termijn in Amsterdam.