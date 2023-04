Feyenoord neemt drastische maatregel: rest van seizoen netten rond hele veld

Vrijdag, 7 april 2023 om 17:26 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:39

Feyenoord heeft besloten om de rest van de Eredivisie-wedstrijden dit seizoen in eigen huis af te werken met palen en netten langs het veld. Dat meldt de Rotterdamse club via de officiële kanalen. De palen en netten zullen aan alle vier de zijdes van het veld worden neergezet. Komende zondag zal het al toegepast worden tijdens het duel met RKC Waalwijk.

De Rotterdammers namen dit besluit nadat donderdag voor de KNVB nieuwe, strenge protocollen werden gecommuniceerd op het gebied van speelveiligheid. Directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen zei daarover: “Als voorwerpen op het veld worden gegooid, dan besluit de scheidsrechter het spel stil te leggen en gaan de teams en scheidsrechters naar de kleedkamers. Als zij de wedstrijd hervatten en er worden opnieuw voorwerpen op het veld gegooid, dan besluit de scheidsrechter de wedstrijd definitief te staken. Als een speler of scheidsrechter vanuit het publiek met een voorwerp wordt geraakt, dan besluit de scheidsrechter direct de wedstrijd definitief te staken.”

Met het oog daarop en de sportieve belangen gedurende de rest van dit Eredivisie-seizoen wil Feyenoord geen risico’s meer nemen. De club voert overleg met ESPN om ervoor te zorgen dat de tv-kijkers van de thuiswedstrijden van Feyenoord zo min mogelijk last hebben van de netten en palen. Gezien het feit dat de koploper van de Eredivisie deze maatregel komende zondag al doorvoert, heeft ESPN echter niet veel tijd om zich aan te passen aan deze nieuwe situatie. Eerder dit seizoen in de Eredivisie, op 22 januari, speelden Feyenoord en Ajax ook al tegen elkaar in De Kuip met netten rondom het gehele veld.

Feyenoord, dat naast RKC dit seizoen in de Eredivisie ook nog thuis speelt tegen FC Utrecht, Go Ahead Eagles en Vitesse, nam het afgelopen woensdag op tegen Ajax in de TOTO KNVB Beker. Na ruim een uur spelen werd Davy Klaassen geraakt door een aansteker. Dat incident leidde tot veel ophef en discussie over het gedrag van voetbalsupporters. Vrijdag werd bekend dat de 32-jarige man die de aansteker had gegooid weer op vrije voeten is. Hij moet zich later voor de politierechter verantwoorden en heeft een gebiedsverbod voor alle stadions in Nederland gekregen op het moment dat daar een wedstrijd in het betaald voetbal wordt gespeeld.