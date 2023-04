Memphis Depay over beste teamgenoot: ‘Voor mij was hij buitengewoon’

Vrijdag, 7 april 2023 om 17:15 • Laatste update: 17:23

Memphis Depay is het gezicht van Red Bull Four 2 Score Nederland. De sterspeler van Atlético Madrid en het Nederlands elftal daagt zes captains uit om de beste teams samen te stellen en het op 9 juni in Rotterdam tegen elkaar op te nemen. In aanloop naar het 4-tegen 4-voetbaltoernooi sprak hij met Voetbalzone over zijn beste teamgenoot en beste tegenstander. Ook vertelde Memphis hoe je de beste Four 2 Score-speler wordt.

Wie is de beste speler waar je mee hebt gespeeld?

“Arjen Robben was voor mij echt een hele grote speler. Hoe hij trainde, maar ook de wedstrijden, zijn dribbels. Vooral tijdens het WK in 2014 was hij buitengewoon. Zijn goal tegen Spanje tijdens de eerste wedstrijd in Brazilië… Hij werd in de diepte gestuurd en sprintte Sergio Ramos eruit. Kappen, draaien, keeper voorbij en afmaken. Hij was gewoon een monster.”

Wat is de beste wedstrijd die je ooit hebt gespeeld?

“Mijn doelpunt in de laatste minuut tegen Paris Saint-Germain (2-1 in 2018, red.) met Olympique Lyon is mij bijgebleven. Dat was een moment van beslissing. Ook de goal zelf was een van mijn beste momenten. Wanneer je zo’n doelpunt maakt is dat mooi voor jezelf, maar het is nog mooier om te zien hoe de mensen in het stadion uit hun dak gaan. Of hoe je medespelers en de staf er ook van genieten, want je doet het samen. Het smaakt extra zoet als je iedereen ziet nagenieten in de kleedkamer.”

Red Bull Four 2 Score

Red Bull Four 2 Score daagt voetballers uit om op een klein veld hun kwaliteiten te tonen tijdens een 4-tegen-4-wedstrijd. Een wedstrijd duurt tien minuten, er is geen keeper, en doelpunten in de eerste en laatste minuut tellen dubbel. Op belangrijke momenten scoren loont dus! Memphis vroeg zes captains om de beste teams van Nederland samen te stellen en het op 9 juni tegen elkaar op te nemen tijdens Red Bull Four 2 Score in Rotterdam. Onder anderen Steven Bergwijn en Orlando Engelaar zullen elk een team selecteren en coachen. De winnaars van de finale krijgen een ticket voor de World Final in het Duitse Leipzig komende zomer.