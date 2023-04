Man die aansteker naar Klaassen gooide op vrije voeten en krijgt gebiedsverbod

Vrijdag, 7 april 2023 om 16:28 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 16:38

De 32-jarige man die afgelopen woensdag met een aansteker het hoofd van Davy Klaassen raakte tijdens het bekerduel tussen Feyenoord en Ajax (1-2) is voorlopig vrijgelaten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man moet zich later voor de politierechter verantwoorden. Daarnaast heeft hij een gebiedsverbod voor alle stadions in Nederland gekregen op het moment dat daar een wedstrijd in het betaald voetbal wordt gespeeld.

Het ging afgelopen woensdag na ruim een uur spelen mis in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Tijdens een opstootje tussen beide ploegen werd Klaassen geraakt door een aansteker uit het publiek. Het leidde tot een hoofdwond bij de Ajacied, waarna de wedstrijd tijdelijk werd stilgelegd. De man die de aansteker gooide werd vrijwel direct daarna aangehouden.

Schandalig: de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax is gestaakt nadat Davy Klaassen is geraakt door een aansteker uit het publiek. pic.twitter.com/4Lp4hSlJQ3 — ESPN NL (@ESPNnl) April 5, 2023

De man uit Roelofarendsveen wordt beschuldigd van mishandeling en moet zich nu moet verantwoorden voor de politierechter. Zijn proces mag hij in vrijheid afwachten. Daarnaast heeft hij een gebiedsverbod gekregen voor alle Nederlandse stadions waar een wedstrijd wordt bespeeld. Dat verbod gaat twee uur voor het begin van de wedstrijd in en eindigt twee uur nadat het duel is afgelopen.

Donderdag meldde Feyenoord al dat er meer dan 25 mensen geïdentificeerd en/of aangehouden zijn wegens wangedrag tijdens de halve bekerfinale. De club liet weten dat de personen die zijn geïdentificeerd en/of aangehouden naar aanleiding van het wangedrag tijdens het bekerduel met Ajax een langdurig stadionverbod tegemoet kunnen zien. De verwachting is dat de komende tijd, door bestudering van camerabeelden en met de hulp van de hierin gespecialiseerde KNVB-taskforce, nog meer mensen kunnen worden geïdentificeerd die zich rond de wedstrijd hebben misdragen.