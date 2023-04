Domper voor sc Heerenveen: einde seizoen Noppert dreigt

Vrijdag, 7 april 2023 om 14:58 • Davey de Laat • Laatste update: 14:59

Andries Noppert moet geopereerd worden aan een liesblessure, zo maakt SC Heerenveen via de officiële clubkanalen bekend. De 29-jarige sluitpost stond op 22 januari voor het laatst onder de lat bij de Friezen. Noppert had goede hoop dat zijn lieskwetsuur zonder operatie verholpen zou kunnen worden, maar moet binnen afzienbare tijd onder het mes. Het is onduidelijk of de WK-ganger dit seizoen nog terugkeert op het veld.

Trainer Kees van Wonderen is ondanks het vervelende bericht blij dat er duidelijkheid is omtrent de blessure van Noppert. “Hij zat al een tijdje in zijn revalidatie, met als idee om het liesgebied sterker te maken. Dat ging steeds een stapje beter”, zegt de oefenmeester. “Tussendoor is hij langs specialisten geweest om te vragen of hij op de goede weg was. Daar kreeg hij te horen dat het de juiste route was, maar uiteindelijk zette hij te weinig stapjes vooruit. Daarom is nu voor de operatie gekozen.”

Andries Noppert wordt binnenkort geopereerd aan een liesblessure. Het is nog onduidelijk of de Oranje-international dit seizoen nog in actie kan komen. — sc Heerenveen (@scHeerenveen) April 7, 2023

Van Wonderen hoopt op een spoedig herstel van zijn doelman, maar kan geen garanties geven. “Als je de hersteltermijn van zes weken aanhoudt, dan ben je bijna aan het einde van het seizoen. Wellicht dat we de play-offs halen. In het zonnigste geval kan hij dan nog spelen en komt hij in aanmerking voor Oranje, dat dan in actie komt in de Nations League gaat spelen. Maar dan bekijk ik de zaken heel zonnig.”

Noppert wordt nodig gemist in het doel van Heerenveen. Na zijn blessure werd zijn vervanger Xavier Mous al 21 keer gepasseerd in tien duels. De Oranje-international stond zelf zeventien keer onder de lat dit Eredivisie-seizoen en kreeg 'slechts' zestien tegendoelpunten. Heerenveen ontvangt zaterdagavond om 21:00 uur FC Volendam in het Abe Lenstra Stadion. De huidige nummer negen van de Eredivisie heeft hetzelfde puntenaantal als nummer acht RKC Waalwijk, al heeft de ploeg van trainer Joseph Oosting een wedstrijd minder gespeeld.