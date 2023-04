‘Het kwartje is bij me gevallen toen ik als dikkertje en slappe werd weggezet'

Finn Berk besloot afgelopen zomer op 22-jarige leeftijd een punt achter zijn voetbalcarrière te zetten. De centrale verdediger speelde jarenlang in de jeugdopleiding van AZ en deelde daar de kleedkamer met onder anderen Owen Wijndal, Calvin Stengs, Myron Boadu en Peer Koopmeiners. In FaceTimen met Finn, een nieuwe rubriek op Voetbalzone, spreekt Berk met trainers, zaakwaarnemers, scouts en teamgenoten die hij tijdens zijn carrière heeft leren kennen. Deze week spreekt Berk met Myron van Brederode, de negentienjarige vleugelaanvaller die dit seizoen zijn doorbraak beleeft in het eerste elftal van AZ.

Door Finn Berk

Waar komt je plotselinge doorbraak opeens vandaan?

“Profvoetballer worden is altijd al mijn droom geweest. Via AFC Amsterdam mocht ik stagelopen bij AZ en toen is alles in een stroomversnelling geraakt. Het was tegelijkertijd ook zeker een traject met de nodige ups en downs. Nu ik er aan terugdenk is het allemaal best bijzonder gelopen. Vorig seizoen werd ik vanuit Jong AZ nog even teruggezet naar de Onder 18. Toen ik werd weggezet als ‘dikkertje’ en ‘slappe’ is het kwartje bij me gevallen. Inmiddels maak ik regelmatig minuten in het eerste elftal en heb ik zelfs Europese wedstrijden op mijn naam staan. Zo zie je maar, het kan snel veranderen.”

Op welk moment dacht je: dit kan wel eens serieus gaan worden?

“In de Onder 16 kreeg ik het besef dat het zomaar eens heel snel zou kunnen gaan. Jongens in mijn team kregen een contract aangeboden en niet veel later tekende ik ook mijn eerste verbintenis, meteen voor drie jaar. Daar bleek wel uit dat ze vertrouwen in me hadden. Daarop volgde ook mijn debuut voor de Nederlandse jeugdelftallen. Dat was best een onrustige periode: ik kreeg mijn eerste salaris en tientallen zaakwaarnemers zochten contact met me. Op zo’n moment moet je een keuze maken. Ik heb er twee thuis uitgenodigd. Op basis van gevoel heb ik gekozen voor Orlando Engelaar. Hij heeft zelf ervaring bij PSV en Oranje, begeleidt meerdere spelers en ook wereldkampioen kickboksen Rico Verhoeven.”

Hoe ga jij om met tegenslagen in de voetbalwereld?

“In de Onder 18 maakte ik de stap naar Jong AZ. Het ging lekker en ik voelde me goed. Het gevaar kan dan zijn dat je er te makkelijk over gaat denken. Dat overkwam mij ook. Je krijgt plots veel aandacht en mensen zeggen dat ze je goed vinden. In de wedstrijden ging het mij ook vrij gemakkelijk af waardoor gemakzucht op de loer lag. Blij zijn met een goede pot is natuurlijk prima, maar je moet ook iedere dag beter willen worden en keihard trainen. Daar viel voor mij nog de nodige winst te halen. Krachttrainingen sloeg ik over of deed ik half, omdat ik dacht dat ik het niet nodig zou hebben. Alles ging immers goed.”

Van Brederode tijdens een wedstrijd in de jeugd van AZ.

Wie zorgde voor de ommekeer?

“Khalid Boulahrouz. Hij begon mij steeds meer aan te pakken, omdat ik het ook niet zo nauw nam met mijn voedingspatroon. Dat kwam hard binnen, maar inmiddels begrijp ik dat hij en anderen het goed bedoelden en dat er iets moest veranderen. Na vele gesprekken met mensen binnen de club heb ik het licht gezien en heb ik beseft dat er meer komt kijken bij het profvoetballer worden. Helaas kwam dit inzicht pas nadat ik werd teruggezet naar de Onder 18. Dat was blijkbaar wat ik nodig had. Maar goed, beter laat dan nooit.”

Op 14 mei 2022 werd je bij het eerste elftal gevraagd. Hoe was dat?

“Toen ik hoorde dat ik mee mocht trainen bij het eerste elftal hoopte ik gelijk dat ik mijn debuut mocht gaan maken. De laatste wedstrijd ging nergens meer om, dus ik had goede hoop. Bij de warming-up van mijn eerste officiële wedstrijd bij AZ 1 had ik een enorm trots gevoel. Je ziet de supporters en beseft dat je het hier al die jaren voor hebt gedaan. In de tweede helft riep Pascal Jansen: ‘Van Brederode, warmlopen!’ Vanaf dat moment steeg de spanning. Mijn ouders en vrienden zaten op de tribune. Plots drong het tot me door dat ik mijn Eredivisie-debuut zou kunnen gaan maken. En dat moment kwam ook. Tien minuten voor tijd viel ik in met een paar goede acties en gleed de spanning van me af.”

Van Brederode is dit seizoen bezig aan zijn doorbraak bij AZ.

Wat veranderde er toen allemaal voor je?

“Direct na de wedstrijd ontplofte mijn telefoon en feliciteerde iedereen me. Daardoor was het een geslaagde dag en voelde het als een verdiende beloning na jaren hard werken. Nou ja, met een korte uitzondering dan, haha! Dit seizoen zit ik vast bij de selectie en speel ik veel meer dan ik had durven dromen. Ik heb ook mijn eerste doelpunt gemaakt in Europa en daar ben ik megatrots op. Kortom, het gaat lekker. Tegelijkertijd veranderen er ook veel dingen, zo heb ik er een hoop nieuwe ‘vrienden’ bijgekregen. Dan krijg je plots vragen van mensen die je jaren niet gezien hebt of je kaartjes voor ze hebt of zeggen ze dat je snel weer eens samen af moet spreken.”

En hoe is het met ‘de slides in de DM’?

“Ik lag natuurlijk altijd al goed bij de meiden, haha! Maar ook daar let ik wel op, want het is logisch dat er meer aandacht komt. Ik probeer te blijven denken wie er al sinds dag één naast me stonden, voordat mijn carrière van de grond kwam. Daar focus ik me op. Negatieve reacties op sociale media probeer ik te mijden, het blijft toch vervelend en went nooit echt. Dat ik nu een beetje onder een vergrootglas lig, moet ik mee leren omgaan. Hetzelfde geldt voor dit interview: we hebben dit spontaan afgesproken en een afspraak gemaakt. Maar ik had eigenlijk eerst toestemming moeten vragen aan de perschef. Dat is nog wel even wennen. Voor nu hoop ik meer en meer minuten te maken, blijf ik hard trainen en hoop ik op een dag in Londen of Madrid te mogen spelen.”