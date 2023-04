Van Nistelrooij krijgt goed nieuws en heeft meerdere basisspelers terug

Vrijdag, 7 april 2023 om 12:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:21

Walter Benítez staat zaterdagavond weer onder de lat bij PSV in de thuiswedstrijd tegen Excelsior, zo heeft Ruud van Nistelrooij vrijdag bevestigd. De doelman raakte begin maart tijdens de training geblesseerd aan zijn knie en moest vervolgens zes wedstrijden missen. Zijn vervanger Joël Drommel deed het in de ogen van Van Nistelrooij voortvarend, maar moet dus wel weer op de reservebank plaatsnemen. Ook Jarrad Branthwaite en Olivier Boscagli keren terug in de selectie.

De terugkeer van het drietal is een flinke opsteker voor Van Nistelrooij, daar PSV een cruciale fase van het seizoen ingaat. De Eindhovenaren zijn volop in de strijd om plek twee en nemen het op 30 april in de bekerfinale op tegen Ajax. Voor Boscagli en Benítez liggen er meteen basisplaatsen in het verschiet. Verwacht wordt dat Branthwaite op de bank begint. Ook Anwar El Ghazi begint vermoedelijk vanaf de bank. De aanvaller, die ontbrak tegen Spakenburg, is terug van een griepje.

Door de blessure bij Benítez kreeg Drommel de afgelopen weken het vertrouwen in het doel van PSV. De voormalig doelman van FC Twente deed het in de ogen van Van Nistelrooij 'goed' en mocht zes keer opdraven. Daarin hield hij één keer de nul: in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Opvallend genoeg is PSV dit seizoen tot dusver bijzonder kwetsbaar gebleken in defensief opzicht (33 tegentreffers). In de Eredivisie incasseerde het al meer treffers dan Sparta Rotterdam (30) en NEC (30).

Drommel staat later dit seizoen wel onder de lat in de finale van de TOTO KNVB Beker, daar Van Nistelrooij hem heeft uitgeroepen tot bekerkeeper. PSV behaalde de finale ten koste van Spakenburg (1-2) en gaat het in De Kuip opnemen tegen Ajax, dat Feyenoord versloeg (1-2). Ook in competitieverband nemen PSV en Ajax het nog tegen elkaar op. Die wedstrijd, gespeeld in het Philips Stadion, zou weleens allesbepalend kunnen zijn in de strijd om de felbegeerde tweede plek.