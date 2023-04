Materazzi noemt detail dat Mourinho speciaal maakte: ‘Wist geen enkele trainer’

Vrijdag, 7 april 2023 om 11:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:06

Marco Materazzi heeft een inkijkje gegeven in zijn relatie met José Mourinho. De twee werkten succesvol samen bij Internazionale, waar in het seizoen 2009/10 onder meer beslag werd gelegd op de treble door in de Champions League-finale Bayern München te verslaan. Materazzi vervloekte Mourinho nadat hij Inter besloot te verlaten voor Real Madrid. De Italiaan legt nu uit waarom hij dat deed.

Mourinho werd aan het begin van het seizoen 2008/09 aangesteld bij Inter en was een jaar later bijzonder succesvol met het winnen van de landstitel, de beker en de Champions League. Na afloop van de finale, die hij won van het Bayern van Louis van Gaal, zei Mourinho dat hij zich verdrietig voelde omdat het waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd was als coach van Inter. Die woorden bleken te kloppen, daar hij niet veel later bij Real Madrid tekende.

In een interview met Italian Football TV gaf Materazzi toe dat hij een groot bewonderaar is van Mourinho en nog nooit eerder op dezelfde manier is behandeld door een andere trainer. "Hij was echt speciaal. Hij kende de namen van al onze kinderen en onze vrouwen. Niemand anders heeft dat ooit gedaan bij mij. Voor mij was het op een gegeven moment geen grote verrassing meer dat hij iedereen kende. Voor mijn vrouw wel, toen hij haar ineens aansprak met 'He Daniela'."

Uiteindelijk hield Materazzi een bittere nasmaak over aan het vertrek van Mourinho. Eens temeer omdat de centrale verdediger daarna met Rafael Benítez te maken kreeg. De Spanjaard bleek weinig succesvol met Inter en werd al na zes maanden de laan uitgestuurd. Benítez wist wel beslag te leggen op het WK voor clubteams en de Supercoppa. "Ik zei tegen Mourinho: 'Fuck you!' Omdat hij me met Benítez achterliet", aldus Materazzi.