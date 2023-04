José Mourinho liet aanbod van 120 miljoen schieten

Patrick Vieira is een de kandidaten om Steve Cooper op te volgen bij Nottingham Forest. Laatstgenoemde zit op de schopstoel, nu the Tricky Trees geen van de laatste acht wedstrijden wisten te winnen. (Diverse Engelse media)

Internazionale is niet van plan om Alessandro Bastoni zomaar te laten gaan. De centrale verdediger wordt gevolgd door Manchester City, maar kan spoedig een nieuw contract tegemoet zien van i Nerazzurri . (Calciomercato)

(Corriere dello Sport)

De trainer van AS Roma, die 120 miljoen euro kon verdienen, kreeg een aanbod om de nationale ploeg of een van de grootste teams van het land te leiden: Al-Nassr of Al-Hilal.