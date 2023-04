Speculaties over komst Bosz leidden tot ‘heel veel onrust’ binnen Twente

Vrijdag, 7 april 2023 om 10:45 • Laatste update: 11:03

Joseph Oosting lijkt de nieuwe trainer van FC Twente te worden. Volgens clubwatcher Leon ten Voorde van TC Tubantia dienen er alleen nog wat plooien te worden gladgestreken, voordat Arnold Bruggink zijn eerste serieuze daad als technisch directeur van FC Twente heeft verricht. Oosting was niet de enige op de lijst met kandidaten, daar ook de naam van Peter Bosz de ronde deed. De voormalig trainer van onder meer Borussia Dortmund en Ajax ging zelfs op gesprek, maar wacht op een grotere club.

De zeker lijkende komst van Oosting is dinsdagavond een van de gespreksonderwerpen bij Voetbalpraat. Robert Maaskant vindt de huidige trainer van RKC Waalwijk 'een verrassende naam'. "Omdat Peter Bosz daar natuurlijk ook genoemd werd. Hij (Bosz, red.) heeft zelf afgezegd, maar ik hoorde vanuit Enschede ook doorseipelen dat niet iedereen achter zijn komst stond. Er gingen geluiden dat Bosz veel eigen mensen mee wilde nemen en dat dat voor heel veel onrust zorgde in de technische staf. Je moet je natuurlijk ook wel welkom voelen als trainer."

Over Oostings huidige prestaties is Maaskant niet anders dan lovend. "Ik vind dat hij het fantastisch doet. Hij is een van de weinige trainers in de Eredivisie die van systemen kan wisselen met zijn ploeg. Hij presteert verrassend goed en past ook in de omgeving van Enschede. In Tukkerland is het toch iets anders werken. Als Twente voor hem kiest, denk ik dat ze een goede keuze maken. De vraag is alleen of híj´ een goede keuze maakt als er een leegloop plaatsvindt bij FC Twente. Het is echt een fantastisch elftal nu, maar de vraag is wie allemaal blijven."

Presentator Wouter Bouwman stelt vervolgens de vraag welke spelers Oosting eventueel achterna zouden kunnen gaan naar Twente. "Mats Seuntjens is goed", aldus Marciano Vink. "Lutonda is ook een leuke speler, maar misschien niet meteen van het niveau FC Twente." Maaskant, die aangeeft dat AZ aan het begin van het seizoen belangstelling had in Seuntjens, denkt dat de aanvallende middenvelder ook in Enschede 'bijzondere dingen kan doen'. RKC nam Seuntjens in de winter over van Fortuna Sittard met een contract voor een half jaar.