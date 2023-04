Kwakman verontschuldigt zich na Klaassen-incident: ‘Was niet correct van mij’

Vrijdag, 7 april 2023 om 09:51 • Laatste update: 09:53

Kees Kwakman heeft zijn excuses aangeboden voor de manier waarop hij woensdagavond verslag heeft gedaan van de halve finale in de TOTO KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax (1-2). Rond de zestigste minuut werd Davy Klaassen getroffen door een voorwerp uit het publiek, wat leidde tot een hoofdwond en het stilleggen van de wedstrijd. Kwakman ging in eerste instantie voorbij aan de gezondheid van Klaassen, waar hij zich in Voetbalpraat voor verontschuldigt.

“Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen", reageerde Kwakman direct na het incident voor de camera's van ESPN. "Het is gewoon diep triest. Ook die spelers hoor, die daar weer als kleine kinderen bij een opstootje staan. Ik zeg helemaal niet dat je daarom iets mag gooien, maar daar moet nou ook eens tegen opgetreden worden. Iedere keer liggen op de grond en ruziën. Begin nou eens met spelers schorsen. Dan vallen er maar vijf rode kaarten! Het is een schande. We moeten gewoon die netten houden. het is echt diep triest, diep triest. Hopelijk pakken ze degene die gegooid heeft."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kwakman kreeg kritiek over het feit dat hij voorbij ging aan de gezondheid van Klaassen en onder meer zei dat de spelers zich misdroegen. "Persoonlijk was mijn reactie niet helemaal correct", erkent Kwakman bij Voetbalpraat. "De volgorde was niet correct. We hadden het over de spelers en hoe schandalig het was. Uiteraard had het er eerst over moeten gaan hoe het met Klaassen was. Die volgorde was niet helemaal correct van mijn kant. Ik ben, net als velen denk ik, met een kater naar huis gegaan. Het was absoluut niet leuk."

Voor Kwakman was het de vierde keer dit seizoen dat hij bij een Eredivisie-duel aanwezig was dat ontspoorde. "Elke keer met Pascal (Kamperman, red.) ook. Het kan misschien ook aan ons liggen", aldus een cynische Kwakman. "Misschien zag je dat ook wel aan me. Die frustratie ging in eerste instantie naar de spelers, wat niet helemaal correct was. Op een gegeven moment weet je ook niet meer wat je zeggen moet. Natuurlijk vinden wij dit allemaal schandalig. Voor de wedstrijd heerste een prachtige sfeer met sjaaltjes. Het leek allemaal goed te gaan, maar toen kwam dat incident."