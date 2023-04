FC Den Bosch krijgt handen op elkaar met mooie actie na 13-0 recordnederlaag

Vrijdag, 7 april 2023 om 09:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:26

Supporters van FC Den Bosch die bij de pijnlijke uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (13-0) zijn geweest hebben van de club een presentje gekregen. Alle meegereisde fans hebben een unieke sleutelhanger gekregen, die begeleid door een brief op de deurmat plofte. "Als je op je Bossche bek gaat, kun je het beter goed doen", is de club van mening.

"Nou, dat was me het potje wel, een kleine maand geleden in die Hanzenstad aan de IJssel", begint de brief. "Tot hilariteit van sommige buitenstaanders en ronduit teleurstelling van alle direct betrokkenen. Het was een rare wedstrijd. We weten wat verliezen is, maar dit was zelfs voor FC Den Bosch-begrippen nogal veel. Als je op je Bossche bek gaat, kun je het beter goed doen. Jij was erbij. Je stond erbij en keek ernaar. Als alles lukt is het leven maar saai."

De perfecte reactie. Ik had deze wedstrijd niet willen missen. #pecdbo pic.twitter.com/I3qhdrJBqW — Josse (@Zuidhintham) April 6, 2023

Volgens de club 'schuilt er een belofte in de teleurstelling'. "As we straks wel iets te vieren hebben, kun jij zeggen: dat was toen en dit is nu. Succes-supporter ben je voor even, FC'er voor het leven. Heya Den Bosch!" De club steekt zijn eigen supporters daarmee een hart onder de riem. De fans hebben allemaal een sleutelhanger gekregen met de tekst 'Dè was kut!'. De actie kan op sympathie rekenen bij de achterban. "De perfecte reactie. Ik had deze wedstrijd niet willen missen", schrijft een van hen op Twitter.

De 13-0 overwinning van PEC Zwolle was de grootste in de geschiedenis van het Nederlands betaalde voetbal. De club evenaarde het record van Ajax, dat in oktober 2020 met dezelfde cijfers te sterk was voor VVV-Venlo. Den Bosch is door de monsterscore de club met veruit de meeste tegengoals in de Keuken Kampioen Divisie: 75 stuks. Jong Ajax, dat met 59 tegentreffers op plek twee staat, heeft liefst zestien tegendoelpunten minder.