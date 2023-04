Everton gewaarschuwd voor Weghorst: ‘Ik zou hem zeker niet onderschatten’

Vrijdag, 7 april 2023 om 08:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:52

Sean Dyche heeft de selectie van Everton op scherp gezet voor het duel met Manchester United van aanstaande zaterdag. De nummer zestien van de Premier League verkeert nog altijd in degradatiezorgen en is dan ook gebaat bij een resultaat op Old Trafford. Dyche richtte zich donderdag tijdens de afsluitende persconferentie speciaal tot Wout Weghorst, de spits met wie hij samenwerkte bij Burnley.

Dyche en Weghorst werkten vorig jaar een aantal maanden samen bij Burnley, toen de spits overkwam van VfL Wolfsburg en voor doelpunten moest zorgen op Turf Moore. Dat lukte slechts beperkt (twee keer), met degradatie als gevolg. Afgelopen winter liet Burnley Weghorst via Besiktas naar Old Trafford gaan. "Wout is een hele goede speler", benadrukt Dyche. "Hij werkt altijd hard, is professioneel en speelt altijd in dienst van het team. Ik zou hem als speler zeker niet onderschatten. Ik hoop dat hij niet in zijn beste doen is als we zaterdag tegen hen spelen."

Weghorst begon afgelopen weekend tegen Brentford voor het eerst sinds zijn komst naar United op de reservebank. De spits werd vervangen door Jadon Sancho, waar velen Anthony Martial in de basisopstelling hadden verwacht. Uiteindelijk zou Weghorst de volledige wedstrijd op de bank worden gehouden door Erik ten Hag, die met zijn ploeg een minimale zege over de streep trok (1-0). Verwacht wordt dat Weghorst tegen Everton opnieuw op de bank begint.

Ten Hag koos tegen Brentford voor Sancho vanwege zijn creativiteit. "Dat debat kunnen we zeker voeren", zei Ten Hag, die Weghorst de laatste tijd op nummer 10 posteert als spelmaker. "Ik ben ervan overtuigd dat we altijd een goede frontlinie hebben, of we nou met drie of vier voorop staan. Veel creativiteit, intelligentie, een hoog tempo en veel saamhorigheid. Ik denk dat we met Sancho meer creëren, we meer dreiging zullen hebben. De balans in de aanval zal goed moeten zijn."