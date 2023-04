Bayern München zet ‘drukmiddel’ in tegen Nagelsmann om pijn te verzachten

Vrijdag, 7 april 2023 om 08:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:30

Clubs die geïnteresseerd zijn in de diensten van Julian Nagelsmann, dienen eerst met Bayern München om de tafel te gaan. De Duitse recordkampioen eist namelijk een flinke transfersom voor de eind maart ontslagen oefenmeester, meldt Christian Falk namens BILD. Bayern hoopt daarmee de kosten rond het ontslag van Nagelsmann enigszins te drukken. De 35-jarige oefenmeester werd twee jaar geleden voor veel geld gehaald en heeft tevens nog een deel van zijn salaris tegoed.

Oliver Kahn en Hasan Salihamidzic gaan ervan uit nog vele miljoenen te ontvangen voor de onlangs ontslagen Nagelsmann, mocht hij dit jaar nog ergens worden aangesteld. De lange contractduur - Nagelsmann had nog een contract tot medio 2026 - maakt dat Bayern nog veel geld verschuldigd is. Middels dit 'drukmiddel', waarmee Nagelsmann minder goed in de markt zal komen te liggen, hoopt de club de kosten enigszins te compenseren. Formeel is het contract van de dertiger nog niet beëindigd bij Bayern.

Kahn vermoedt dat het onderwerp de komende tijd echter niet actueel zal worden. "Ik kan me niet voorstellen dat hij dit jaar ergens anders coach zal zijn. Het moet nu allemaal tot rust komen. Maar zoals ik hem heb leren kennen, houdt hij van voetbal en keert hij snel terug", zei de CEO bij Sky90. Nagelsmann wordt genoemd bij Chelsea, waar hij als opvolger moet dienen van Graham Potter. The Blues maken het seizoen eerst af met interim-manager Frank Lampard.

Nagelsmann heeft naar verluidt zo'n dertig miljoen euro tegoed van Bayern. De Duitser had dus nog een langlopend contract en heeft recht op een deel van zijn salaris. Jaarlijks streek Nagelsmann zo'n acht tot negen miljoen euro op. De hoge salariskosten komen bovenop de transfersom die Bayern in 2021 neertelde voor de innovatieve leermeester. De club betaalde RB Leipzig ruim twintig miljoen euro, waarmee hij de duurste trainer ooit werd in de voetbalgeschiedenis.