De Telegraaf neemt voorschot op aanstelling Heitinga en noemt twee redenen

Vrijdag, 7 april 2023 om 07:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:43

Volgens De Telegraaf is het 'niet ondenkbeeldig' dat John Heitinga ook na dit seizoen als hoofdtrainer aan het roer staat bij Ajax. De clubman neemt dit seizoen het stokje op interim-basis over van de eerder dit jaar ontslagen Alfred Schreuder, maar lijkt zich nu serieus te mogen verheugen op een vaste aanstelling. De ochtendkrant haalt daar twee belangrijke redenen voor aan.

Heitinga sprak eerder deze week al zijn onvrede uit over de gang van zaken bij Ajax. Met name over zijn eigen lot tast de oud-verdediger in het Duister. "Je voelt de onrust. Ik heb een afspraak met de club dat ik in elk geval tot het eind van het seizoen trainer ben. Maar ik heb intern ook aangegeven: je kunt me pas echt beoordelen en veroordelen als ik mijn groep en staf zelf ook kan samenstellen. Maak een keuze. Die kan goed of fout uitpakken, maar maak een keuze."

Volgens bovengenoemd dagblad is het niet ondenkbaar dat Ajax na dit seizoen verder gaat met Heitinga. "Hij wordt mede door zijn spelers geprezen als coach en bewees zichzelf in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen Feyenoord (1-2) in De Kuip een goede dienst", zijn de redenen die worden aangedragen. Het was de eerste topper die door Heitinga gewonnen werd sinds zijn aanstelling. Drie weken geleden verloor hij in de eigen Johan Cruijff ArenA van Feyenoord (2-3).

Mocht het daadwerkelijk tot een definitieve aanstelling komen voor Heitinga, dan gaat hij nauw samenwerken met Sven Mislintat. Voor de vijftigjarige Duitser, die als opvolger moet dienen van Marc Overmars, ligt een contract klaar tot medio 2026. Mislintat zal worden gecontroleerd door Jan van Halst. Laatstgenoemde werd donderdag middels een persbericht voorgedragen als technisch commissaris. Van Halst speelde tussen 1999 en 2002 voor de Amsterdammers en won er onder meer de dubbel.