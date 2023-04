Tim Wiese krijgt stadionverbod (!) van club waarvoor hij 266 keer in actie kwam

Vrijdag, 7 april 2023 om 07:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:19

Tim Wiese is voorlopig niet meer welkom bij Werder Bremen, melden verschillende Duitse media. De club uit de Bundesliga heeft besloten de oud-doelman een stadionverbod op te leggen. Bovendien mag Wiese, die tussen 2005 en 2012 liefst 266 keer in actie kwam namens Bremen, niet meer uitkomen voor het All Star-team. Wiese raakte uit de gratie bij de club nadat hij in het openbaar en op internet werd gesignaleerd met rechtsextremisten. Hij deed daar geen afstand van.

DeichStube, een groot supportersplatform van Werder Bremen, schrijft dat het mis is gegaan rond de thuiswedstrijd tegen Bayer Leverkusen op 12 maart. Wiese verscheen rond dat duel in het openbaar met een aantal rechtsextremisten. Werder heeft altijd zijn afkeer uitgesproken richting de bevolkingsgroep en had er ook op gerekend dat Wiese afstand zou nemen. Dat laatste gebeurde in eerste instantie niet. Later zei de voormalig doelman zich van geen kwaad bewust te zijn. De kous leek daarmee af.

Imagekampagne für Tim Wiese. Laut eines Berichts im Weser-Kurier, plant Tim Wiese die Rückkehr zu #Werder. Er sei „geläutert und möchte sich gegen Rechtsextremismus engagieren“. Bilder die ihn mit Neonazis und Rockern zeigen seien nur „zufällige Begegnungen“. #noafd #bremen pic.twitter.com/HUEgrBCtK6 — AfD Watch Bremen (@afdwatchbremen) March 8, 2023

Volgens een bericht in de Weser-Kurier zou Wiese er namelijk alles aan willen doen om de relatie met Werder te herstellen. Zo zou hij zijn 'gezuiverd' en is hij van plan zich in te zetten tegen het rechtsextremisme in Duitsland. De foto's die de ronde deden zouden slechts 'een toevallige ontmoeting' zijn geweest. Anderen geloven de woorden van de Duitser niet en beweren dat de beelden onderdeel zijn van een heuse imagocampagne van Wiese.

"Het is moeilijk te bewijzen wat ik als vanzelfsprekend beschouw: ik was en ben geen lid van een politiek extreem kamp en zal dat ook nooit worden. Noch aan de rechterkant noch aan de linkerkant", aldus de voormalig profvoetballer onlangs in gesprek met BILD. "Ik ben groot fan van multiculturalisme en beleef dat iedere dag binnen mijn vriendenkring. Rechtse ideeën of racistisch gedrag zijn mij volkomen vreemd."

Werder nam de spijtbetuiging van Wiese in eerste instantie ten harte en gaf aan de relatie met de oud-speler te willen herstellen, maar daar komt het nu dus van terug. De club heeft alsnog besloten om een stadionverbod op te leggen voor de duur van enkele jaren. Bovendien mag hij niet meer in het All Star-team spelen. Wiese stond tussen 2005 en 2012 onder contract bij Werder en kwam in die periode tot 266 officiële wedstrijden. Hij wist onder meer de beker te winnen.