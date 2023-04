UniBoost: 50x je inzet als Ajax zondag thuis wint van Fortuna Sittard!

Vrijdag, 7 april 2023 om 07:00 • Rian Rosendaal

Na de hectisch verlopen Klassieker richt Ajax de blik weer op de Eredivisie. John Heitinga en consorten krijgen zondag in de Johan Cruijff ArenA namelijk bezoek van Fortuna Sittard. Een gemakkelijke zege voor Ajax, of gaan de Limburgers stunten? Voor dit duel heeft Unibet een speciale actie voor nieuwe spelers. Win vijftig keer je inzet bij een overwinning van Ajax. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 100 euro winst kan pakken.

Ajax heeft een achterstand van acht punten op koploper Feyenoord, waardoor de tweede plaats in de Eredivisie het hoogste haalbare lijkt. De Amsterdamse club staat in punten (56) gelijk met PSV, terwijl AZ op twee punten volgt. Winst op Fortuna zondag is dan ook een must voor de kampioen van 2022. Ajax kende een goede generale door Feyenoord in de halve finale van de TOTO KNVB Beker met 1-2 te verslaan. De clash in De Kuip werd helaas ontsierd door de aansteker tegen het achterhoofd van Davy Klaassen.

Fortuna was afgelopen week in de ban van Burak Yilmaz. De Turkse aanvaller zei de fans zondag na de 3-1 winst op FC Groningen vaarwel met een opmerkelijk bericht op Instagram. Yilmaz heeft de veelbesproken situatie woensdagavond met de clubleiding uitgesproken en hij is van plan de laatste zeven Eredivisie-duels het shirt van Fortuna te blijven dragen. Fortuna begin dit seizoen overigens met een nipte 2-3 nederlaag tegen Ajax. Het duel in Amsterdam begint zondag om 16.45 uur.

