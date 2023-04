‘Nederlands’ Toulouse één duel verwijderd van eerste bekertriomf sinds 1957

Donderdag, 6 april 2023 om 23:24 • Rian Rosendaal

Toulouse staat in de finale van de Coupe de France. De club met de nodige Nederlandse spelers won donderdagavond in de halve eindstrijd met 1-2 van Annecy uit de Ligue. Zakaria Aboukhlal tekende nog voor rust voor zijn negende goal van dit seizoen en zijn derde van het Franse bekertoernooi. In de finale van het nationale bekertoernooi op 29 april stuit Toulouse op FC Nantes, dat woensdagavond met 1-0 won van Olympique Lyon. Les Violets bereikten in 1957 voor het eerst en voor het laatst de finale, die destijds ook werd gewonnen.

Er waren bij de bezoekende ploeg basisplaatsen voor Branco van den Boomen, Stijn Spierings, Thijs Dallinga en dus Aboukhlal. De voormalig aanvaller van AZ brak in de 36ste minuut de ban op aangeven van Van den Boomen, al kon Toulouse niet lang genieten van de voorsprong. In de vierde minuut van blessuretijd trok Alexy Bosetti de stand gelijk met een benutte strafschop. Annecy kreeg na rust de beste kansen, maar het was Toulouse dat de bekerfinale wist te bereiken. Farès Chaibi trof doel in minuut 85 na slecht verdedigen van de thuisclub. Annecy bleef knokken en dacht weer langszij te komen via Moise Sahi, maar de 2-2 werd op advies van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Tout un parcage derrière les Violets ?? !!!



1-2 #AFCTFC pic.twitter.com/foDXFPdtlY — Toulouse FC (@ToulouseFC) April 6, 2023

Toulouse bezet in de Ligue 1 de dertiende plaats en lijkt via de competitie niet meer in aanmerking te komen voor Europees voetbal. De achterstand op de vijfde plaats bedraagt namelijk zeventien punten. Hierdoor krijgt de bekerfinale van later deze maand een extra lading. In competitieverband staan nog negen speelronden voor de boeg. Montpellier is aanstaande zondag de eerstvolgende tegenstander.