Wembley magische plek voor Wiegman: Engeland wint eerste Finalissima

Donderdag, 6 april 2023 om 22:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:14

De eerste editie van de Women's Finalissima is een prooi voor Engeland. De formatie van bondscoach Sarina Wiegman won donderdagavond op het goedgevulde Wembley van Brazilië na het nemen van strafschoppen: 4-2 (1-1 na de reguliere speeltijd). Ella Toone tekende na bijna een halfuur voor het openingsdoelpunt van de ontmoeting tussen de toplanden. Invaller Andressa Alves da Silva tekende pas in minuut 93 voor de gelijkmaker. Chloe Kelly maakte geen fout bij de beslissende strafschop. De Finalissima 2023 is een krachtmeting tussen de meest recente Europees kampioen en het beste land uit Zuid-Amerika. Wiegman en consorten veroverden vorig jaar in eigen land de Europese titel door in de finale Duitsland te verslaan.

Engeland toonde direct na het eerste fluitsignaal de aanvallende intenties en de beloning hiervoor kwam in de 27ste minuut. Na een vlotte aanval van de Lionesses schoot Toone de bal van binnen de zestien onberispelijk in de verre hoek: 1-0. Het was het zestiende doelpunt in het dertigste optreden van de aanvaller van Manchester United, die vorig jaar ook al scoorde in de EK-finale tegen Duitsland. Brazilië, met onder meer de 37-jarige Martha in de gelederen, kon daar voor rust weinig tegenover stellen.

Een bijzondere, winnende penalty voor Engeland en Sarina Wiegman! ???????????????? — ESPN NL (@ESPNnl) April 6, 2023

De Brazilianen voerden in het restant van de Women's Finalissima de nodige wissels door en een van de invallers tekende ver in blessuretijd voor de gelijkmaker. Alves tekende van dichtbij voor de 1-1, wat voor een enorme domper zorgde bij de Engelse fans op Wembley. Doelvrouw Mary Earps zag er overigens niet goed uit bij het Braziliaanse doelpunt. Het leek in de strafschoppenserie helemaal mis te gaan toen Toone haar inzet gekeerd zag worden. Het kwam toch nog goed Earps redde op de poging van Ramires en Rafaelle Souza de lat raakte. Kelly, vorig jaar goed voor de winnende goal in de EK-finale, was uiteindelijk verantwoordelijk voor de 4-2 voor Engeland, waarna speelsters en de 83.000 fans feest konden vieren.

Het was de eerste editie van de Finalissima bij de vrouwen. Argentinië won vorig jaar zomer de eerste editie bij de mannen door Europees kampioen Italië met 3-0 te verslaan. La Albiceleste veroverden een halfjaar later de wereldtitel in Qatar. De Engelse vrouwen hopen komende zomer op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland voor het eerst de wereldtitel in de wacht te slepen. De titelfavoriet stuit in de groepsfase op Haïti, Denemarken en China. De ploeg van Wiegman staat volgende week dinsdag in het stadion van Brentford in een oefeninterland tegenover Australië.