Johan Derksen: 'Zo'n klein sneetje, Klaassen had toch door kunnen spelen?'

Donderdag, 6 april 2023 om 22:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:10

Johan Derksen vindt alle ophef rondom het bekogelen van Davy Klaassen tijdens De Klassieker van woensdagavond enigszins overdreven. De vaste tafelgast van Vandaag Inside is van mening dat er sprake is van een storm in een glas water. Derksen heeft zich wel gestoord aan Feyenoord-supporters die voorafgaand aan het duel met Ajax 'Hamas, hamas, Joden aan het gas' zongen bij de ingang van De Kuip.

"Ik was verbaasd vandaag over alle heisa", opent Derksen donderdagavond in de talkshow. "Ik heb me ontzettend geërgerd aan een nieuwe generatie snotneuzen. Een nieuwe generatie supporters die voor de wedstrijd uit volle borst stonden te zingen van 'Joden aan het gas'. Daar werd verder niet over gesproken. Kijk, ik heb vijftig jaar in de voetballerij gezeten en ze hebben altijd met aanstekers gegooid. Vroeger met flesjes, en toen werden het plastic bekertjes", graaft Derksen in zijn geheugen.

Er zijn dus nog steeds idioten die “Hamas, hamas alle Joden aan het gas” scanderen. ???? Dat is strafbaar. @KNVB @Het_OM welke actie gaan jullie ondernemen? En waarom is niet direct ingegrepen bij het scanderen van deze verschrikkelijke anti-Joodse leus. https://t.co/oQ4fnS7jo0 — Ulysse Ellian (@UlysseEllian) April 5, 2023

Derksen komt vervolgens met een voorbeeld van lang geleden op de proppen. "Bij Feyenoord - Estudiantes (duel om de wereldbeker in 1970, red.) wordt Jan Boskamp tijdens de warming-up met een muntstuk voor zijn harses gegooid. Bloedende hoofdwond. Bij PSV kreeg Wietse Veenstra een vol blikje bier tegen zijn hoofd. Het is schering en inslag. En dan doen ze net of het nu een geweldige schande is. Maar als onderbuikgevoelens gaan opspelen bij supporters, dan worden dat soort dingen gedaan. Want in een stadion van 50.000 mensen zitten er altijd een paar idioten bij, dat weet je."

Presentator Wilfred Genee werpt op dat de KNVB voortaan direct een wedstrijd staakt, mocht een speler worden geraakt door een voorwerp uit het publiek. Derksen is echter niet onder de indruk van de woorden van directeur Marianne van Leeuwen. "Nu is iedereen doodsbang, nu Marianne van Leeuwen dat zegt. Inderdaad, daar kan ik niet tegenop", zo klinkt het enigszins cynisch. Derksen verlegt de aandacht daarna weer naar het incident rond Klaassen. "John de Wolf had om de haverklap een open wenkbrauw, en dan kwam hij met verband om zijn hoofd. En nu heeft Klaassen zo'n klein sneetje waar een druppeltje bloed uit komt, en dan wordt er theater gemaakt en gaat iedereen van het veld. Daar had hij toch gewoon mee door kunnen spelen? Het wordt allemaal gedramatiseerd. Er zijn veel ergere dingen dan dat."

Derksen keek woensdagavond met verbazing naar de diverse reacties op de tijdelijk gestaakte Klassieker. "Ik heb de burgemeester van Rotterdam (Ahmed Aboutaleb, red.) in mineur gezien. En tot overmaat van ramp kwam Marjan Olfers (sportrechtdeskundige, red.) nog langs bij Op1 om wat open deuren in te schoppen. Want die heeft nog nooit iets relevants gezegd. Iedereen bemoeit zich ermee en er is niets aan de hand", aldus Derksen, die De Wolf omschrijft als 'een demagoog' na zijn speech op het veld van De Kuip.