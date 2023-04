‘Dat had De Wolf moeten zeggen, nu ging hij mee in het opruien van supporters’

Donderdag, 6 april 2023 om 20:27 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:25

Robert Maaskant snapt dat John de Wolf woedend was toen hij zijn toespraak hield op het veld in De Kuip. De voetbaltrainer had het echter anders aangepakt dan de assistent-coach van Feyenoord, zo wordt donderdag duidelijk in Voetbalpraat van ESPN. De Wolf sprak de thuissupporters streng toe nadat Ajacied Davy Klaassen werd geraakt door een voorwerp uit het publiek. De bekerkraker tussen Feyenoord en Ajax werd direct stilgelegd, om later alsnog te worden hervat.

"Ik zag dat De Wolf geen briefje bij zich had toen hij het veld opkwam, en dat baarde me wel een beetje zorgen", analyseert Maaskant een dag later in de voetbaltalkshow. "Je zag dat hij oprecht verschrikkelijk kwaad was, even los van het vloeken. En nu zal de Bond tegen het Vloeken zich wel weer melden. Maar daarna had hij moeten zeggen: 'Wij schamen ons kapot'. Dan had je een statement gemaakt. Nu ging hij mee in het opruien van de supporters, zo van 'we hebben jullie keihard nodig'. Maar hij ging daar wel staan", neemt de analist het toch een beetje op voor De Wolf.

John de Wolf spreekt het publiek toe: — ESPN NL (@ESPNnl) April 5, 2023

Oud-speler Ben Wijnstekers vindt juist dat De Wolf de juiste toon gebruikte tijdens zijn speech. "Kijk, toen Santiago Gimenez in de ArenA scoorde, werd hij ook helemaal bekogeld. Alleen werd hij niet geraakt. Maar wij moeten vooral naar ons zelf kijken. John de Wolf maakte dat duidelijk in de taal die de mensen kennelijk willen horen. Het moest even op deze manier, met een flinke vloek erbij", zo verklaart Wijnstekers, tussen 1975 en 1988 actief voor Feyenoord, in een onderhoud met De Telegraaf.

Speech De Wolf

"Hallo, hallo, supporters. Tussen aanhalingstekens. Jullie, aan die kant", wees De Wolf woensdagavond naar het vak vanuit waar de aansteker op het hoofd van Klaassen gegooid werd. "Gebruik je verstand, godverdomme. Zorg dat er niets meer op het veld komt. Zorg dat je achter het team blijft staan. Wij willen er weer voor gaan, dus we hebben jullie steun allemaal keihard nodig, maar gebruik je verstand. Gebruik je verstand!"

De Klassieker in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax (1-2) ontspoorde na ruim een uur spelen. Klaassen liep een hoofdwond op door iets dat uit het publiek werd gegooid. Klaassen liep bloedend het veld af voor behandeling. De wedstrijd werd stilgelegd door scheidsrechter Allard Lindhout. Het gebeurde overigens bij een deel van het veld waar geen hekken staan. In het restant van het bekerduel kwam er geen verandering meer in de stand, waardoor Ajax bekerfinalist is.