‘De fans maakten zelfs een liedje, dat is niet iedere Feyenoord-spits gegund’

Donderdag, 6 april 2023 om 20:05 • Rian Rosendaal

Cyriel Dessers kijkt vooral met bewondering naar de prestaties van Feyenoord in de Eredivisie en Europa League. Er is geen jaloezie bij de aanvaller van Cremonese, die vorig seizoen op huurbasis in Rotterdam speelde en een groot aandeel had in de finaleplaats in de Conference League. Dessers is bij het huidige Feyenoord vooral onder de indruk van Santiago Giménez, die hij vorig jaar van dichtbij mocht aanschouwen tijdens een interland.

"Vorig jaar zomer heb ik nog met Nigeria tegen hem en Mexico gespeeld. Toen zag ik al dat hij een echte goalgetter rond de zestien is: een killer", is Dessers in een uitgebreid interview met Voetbal International lovend over de in Nederland echt doorgebroken Giménez. "Ik vind het mooi om te zien hoe hij is ontploft in 2023. Heel knap hoe Giménez het nu doet. Ook bijzonder dat Feyenoord opnieuw een topscorer van een Europees toernooi in de ploeg heeft." Giménez staat op vijf treffers in de Europa League, een minder dan Marcus Rashford.

Dessers volgt Feyenoord nog steeds op de voet en was onlangs dolblij met de knappe 2-3 zege op bezoek bij Ajax. "Ik hoop echt dat ze kampioen gaan worden. Of ik niet liever nu bij Feyenoord had gespeeld? Tja, ik denk dat elke speler die na vorig seizoen bij Feyenoord is vertrokken, nu heel graag met Feyenoord om de titel had willen strijden en weer zo ver had willen komen in Europa", beantwoordt de Belgische spits zijn eigen vraag. "Maar wat de toekomst brengt, heb je niet altijd in eigen hand. Voor mij was het een puzzel met Genk en Feyenoord die in elkaar moest vallen om langer te kunnen blijven." Feyenoord maakte geen gebruik van de koopoptie van vier miljoen, waarna Dessers bij Cremonese belandde.

De 28-jarige aanvaller bewaart louter goede herinneringen aan het jaar bij Feyenoord, dat eindigde met twintig goals in 41 optredens. "Toen ik voor dat seizoen bij Feyenoord kwam, waren er vraagtekens over hoe ik het ging doen en of ik het niveau aankon. Als je dan negen maanden later in de Conference League-finale staat en topscorer van het toernooi bent, dan heb ik wel bewezen dat ik bij Feyenoord paste." Dessers heeft vooral het Feyenoord-legioen in zijn hart gesloten. "De supporters maakten zelfs een liedje voor mij, dat is niet iedere Feyenoord-spits gegund. Dat vulde mijn hart."