Man United krijgt concurrentie van Europese top in strijd om komst Frimpong

Donderdag, 6 april 2023 om 18:55 • Jordi Tomasowa

Manchester United krijgt mogelijk flinke concurrentie in de strijd om de komst van Jeremie Frimpong. Volgens transfermarkexpert Fabrizo Romano hebben Bayern München en Barcelona inmiddels ook al gesprekken gevoerd met Jeffrey Lemmert, de zaakwaarnemer van de 22-jarige rechtsback van Bayer Leverkusen. Frimpong staat al sinds oktober hoog op een shortlist van United en de verdediger zou zelf ook openstaan voor een vertrek naar Manchester.

Bij Bayern geniet de komst van Frimpong momenteel niet de hoogste prioriteit. Der Rekordmeister wil naar verluidt in mei eerst kijken of het mogelijk is om João Cancelo definitief over te nemen van Manchester City. De Portugees international raakte afgelopen winter op het tweede plan bij the Citizens en koos toen voor een uitleenbeurt aan Bayern. Voor Barcelona geldt dat het nog onduidelijk is of de komst van Frimpong daadwerkelijk haalbaar is, daar de Catalanen hebben te kampen met ernstige financiële problemen.

Afgelopen maandag meldde de Duitse tak van Sky Sports dat de zaakwaarnemer van Frimpong gesprekken voert met United. Het wederzijdse gevoel is positief na de eerste contacten en manager Erik ten Hag zou een ‘bewonderaar’ van Frimpong zijn. Tegelijkertijd liet transfermarktexpert Fabrizio Romano weten dat Bayer Leverkusen zijn vleugelverdediger graag wil behouden, maar dat hij op scoutingslijstjes staat van big clubs. In de winter weigerde Leverkusen mee te werken aan een vertrek, maar komende transferzomer lijkt hij onhoudbaar voor die Werkself.

Frimpong beschikt bij Leverkusen nog over een contract dat tot medio 2025 doorloopt. De Nederlandse rechtsback is als basisspeler bezig een aan uitstekend seizoen in Leverkusen: in de huidige voetbaljaargang produceerde hij zeven assists en vijf goals in alle competities. Hij maakte deel uit van de WK-selectie van Louis van Gaal, al heeft hij zijn debuut in Oranje nog niet kunnen maken.