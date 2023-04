Van Hanegem zit vol verbijstering: ‘Ze helpen Feyenoord naar de klote’

Donderdag, 6 april 2023 om 18:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:25

Willem van Hanegem is verbolgen over het incident met de aansteker die op het achterhoofd van Davy Klaassen werd gegooid tijdens de bekerclash tussen Feyenoord en Ajax van woensdagavond. De voormalig speler en trainer van de Rotterdamse club is van mening dat mensen die zoiets doen zich geen supporter van Feyenoord mogen noemen. De politie heeft inmiddels de waarschijnlijke dader van het voorval opgepakt. Het gaat om een 32-jarige man uit Roelofarendsveen.

"Je kan niet van deze club houden, zoals zo veel miljoenen mensen doen, en dan elke keer het verzieken voor de club", verzucht Van Hanegem daags na De Klassieker in de Willem & Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad. "Ze hebben niet in de gaten dat dit je club op een gegeven moment naar de klote helpt." De analist benadrukt wel dat niet iedere Feyenoord-fan dergelijk gedrag vertoont. "Ik kan me niet voorstellen dat er duizenden van dit soort mensen in De Kuip zitten. Er zit een aantal mensen dat altijd uit is op narigheid, en een aantal gaat daarin mee."

Voor Van Hanegem is het heel simpel: gewoon een levenslang stadionverbod uitdelen aan de dader. "Je gaat hier toch naar toe omdat je van het voetballen houdt, niet om de club schade toe te brengen?", vraagt de Kromme zich hardop af. Van Hanegem zou het begrijpen als de netten weer terugkeren, zoals tijdens De Klassieker van januari. "Het is natuurlijk te gek voor woorden dat het moet, maar hang dan gewoon die netten op. Ik kon het op televisie prima zien met die netten."

Van Hanegem benadrukt tot slot nog eens dat Feyenoord ook heel veel fatsoenlijke supporters heeft. Hij zag woensdag vanuit zijn auto een aantal enthousiaste fans met sjaals van hun club richting De Kuip gaan. "Zo moet het eigenlijk zijn. En niet hier naar toe komen om rottigheid uit te halen, dan kan je beter op donderstralen." Er zijn inmiddels meer dan 25 mensen geïdentificeerd en/of aangehouden wegens wangedrag tijdens de halve bekerfinale van woensdag, zo bracht Feyenoord donderdag naar buiten.