Geloof in Arne Slot groot: ‘Ik denk dat hij van mij een betere speler kan maken’

Donderdag, 6 april 2023 om 18:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:54

Thomas van den Belt kijkt uit naar de toekomstige samenwerking met Arne Slot. Feyenoord bereikte eind vorige maand een akkoord met PEC Zwolle over de transfer van de 21-jarige middenvelder met ingang van komend seizoen. Van den Belt komt voor naar verluidt 850.000 euro, de hoogte van een clausule in zijn contract, over.

De Rotterdammers deden er afgelopen winter al alles aan om Van den Belt over te nemen, maar bereikten toen geen akkoord met zijn club. De middenvelder heeft nu alsnog een contract tot medio 2027 getekend in De Kuip. Van den Belt maakt dit seizoen grote indruk bij PEC. In dertig competitieduels was hij al goed voor dertien goals en acht assist. “Ik vind mezelf absoluut een controlerende middenvelder, maar ik kan ook goed box-to-box spelen en afstanden afleggen”, geeft Van den Belt aan tegenover De Telegraaf. “Soms is het ook een voordeel als je van iets verder weg komt. Dan word je wel eens over het hoofd gezien.”

Feyenoord-trainer Slot is een goede vriend van zijn vader, Gerard van den Belt, de financieel directeur van SC Cambuur. De blikvanger van PEC vindt het niet gek om uit dat oogpunt straks met Slot samen te werken. “Ik heb wel al eerder met Arne gewerkt", laat Van den Belt weten. "In de Onder 14 van PEC Zwolle was hij mijn trainer. Toen vond ik hem al heel sterk, maar in de tussentijd is hij een nog betere trainer geworden. Ik weet niet wat er gaat gebeuren met alle interesse voor hem, maar het zou wel leuk zijn als ik komend seizoen met hem kan gaan werken. Ik denk dat hij een betere speler van me kan maken.”

Van den Belt gelooft dat hij net als Mats Wieffer, die afgelopen zomer van Excelsior naar Feyenoord ging, kan slagen in de top van de Eredivisie. “Wieffer is natuurlijk een heel andere speler en ik wil me niet vergelijken met hem, maar hij laat wel zien dat de stap van de Keuken Kampioen Divisie naar de basis van Feyenoord mogelijk is. Dat geeft mij ook een bepaald perspectief”, aldus Van den Belt.