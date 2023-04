‘Wie ik beter vind, Arne Slot of José Mourinho? Honderd procent Slot’

Donderdag, 6 april 2023 om 18:05

Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters peilde voorafgaand aan de halve finale in de TOTO KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax de stemming onder de thuissupporters. Het Legioen werd gevraagd naar de ontmoeting met de aartsrivaal, het naderende kampioenschap, de aankomende transferzomer én de clash met AS Roma in de Europa League.