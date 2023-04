TOP Oss doet aangifte tegen opruiende afbeelding van trainer Klaas Wels

Donderdag, 6 april 2023 om 17:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:30

TOP Oss heeft aangifte gedaan bij de politie vanwege een 'beledigende en opruiende’ afbeelding van trainer Klaas Wels die op social media is geplaatst. Het gaat om een gemanipuleerde afbeelding die in de ogen van de de Keuken Kampioen Divisie-club de holocaust bagatelliseert. “Dit zijn sentimenten waarvan wij als club enkel de grootst mogelijke afstand willen nemen”, laat TOP Oss weten in een statement.

"Voetbal is emotie. En emoties kunnen soms hoog oplopen”, schrijft TOP Oss. “Dat supporters van TOP Oss zich nauw betrokken voelen bij de club, is iets dat wij zeer waarderen. Ook wanneer zij het niet eens zijn met bepaalde beslissingen die vanuit de clubleiding genomen worden. Die onvrede, is immers geboren uit een liefde voor de club die we uiteindelijk allemaal delen, ongeacht hoe we tegen specifieke zaken aankijken.”

TOP Oss laat weten dat ‘de grenzen van het onbetamelijke echter ver overschreden worden’. De club ziet de opruiende afbeelding van trainer Wels, die tot voor kort technisch directeur was, als beledigend en bedreigend. “Daarnaast gaat het om een afbeelding die in onze ogen de holocaust bagatelliseert. Sentimenten waarvan wij als club enkel de grootst mogelijke afstand willen nemen.”

“TOP Oss mag dan wel een kleine club zijn, het rood en wit ligt veel mensen na aan het hart. Vragen over het beleid van de club of mogelijke kritiek daarop, zijn een gevolg van die betrokkenheid. Zulke kritiek kan echter prima binnen de grenzen van algemeen geldende normen en waarden gegeven worden. Wie dat daarentegen niet blijkt te kunnen, zet uiteindelijk enkel zichzelf buitenspel.” TOP Oss staat momenteel op een teleurstellende zeventiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Wels werd in december de opvolger van de ontslagen trainer Kristof Aalbrecht.