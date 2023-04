‘Zeer intensieve periode’ eist tol: algemeen directeur Van Wijk verlaat Vitesse

Donderdag, 6 april 2023 om 17:20 • Noel Korteweg

Pascal van Wijk vertrekt definitief bij Vitesse, zo melden de Arnhemmers via de officiële kanalen. De laatste periode heeft zijn tol geëist op de 52-jarige algemeen directeur, die onder meer te maken kreeg met de slepende stadionkwestie en de ingewikkelde clubovername. Peter Rovers, de commercieel directeur van de Arnhemmers, neemt ‘de statutaire verantwoordelijkheden’ op zich de komende periode.

Van Wijk meldde zich onlangs ziek bij Vitesse en heeft de Raad van Commissarissen en aandeelhouders inmiddels geïnformeerd ‘dat hij aandacht moest besteden aan zijn persoonlijke situatie’. “Het is moeilijk om afscheid te nemen, maar het belang van Vitesse staat voorop. Ik heb jarenlang mijn ziel en zaligheid in deze prachtige club gelegd. Mijn vier jaren als algemeen directeur zijn bewogen en uitdagend geweest. Met name de afgelopen maanden waren intensief.”

“Voor de club kan een frisse blik op zaken in de huidige situatie bevorderlijk zijn. Ik wil graag afsluiten met een woord van dank aan alle collega’s, bestuursleden, aandeelhouders, vrijwilligers, supporters, sponsoren en andere stakeholders. Mijn hart zal voor altijd geel-zwart gekleurd zijn. Ik wens Vitesse het allerbeste”, aldus Van Wijk. De beleidsman werkte sinds 2004 bij de Arnhemmers, toen nog als manager financiën en bedrijfsvoering. In 2019 werd hij de algemeen directeur.

Rovers, die ‘de statutaire verantwoordelijkheden’ voorlopig dus op zich neemt, wil Van Wijk bedanken. “Namens Vitesse bedank ik Pascal voor de samenwerking en zijn jarenlange inzet en betrokkenheid. Wij wensen hem alle rust en gezondheid toe. Zoals gezegd pak ik de verantwoordelijkheid om samen met alle collega’s en iedereen die Vitesse een warm hart toedraagt de schouders eronder te zetten, zodat we met elkaar zo goed mogelijk uit deze uitdagende periode komen.”