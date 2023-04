Mark Rutte waarschuwt voetbalsupporters: ‘Anders zullen we niet aarzelen’

Donderdag, 6 april 2023 om 17:40 • Davey de Laat • Laatste update: 17:41

Het kabinet gaat maatregelen treffen als er de volgende keer weer ongeregeldheden plaatsvinden in een voetbalstadion. Dat zegt Mark Rutte tijdens een persconferentie. De minister-president hekelt het wangedrag van de supporters tijdens het bekerduel tussen Feyenoord en Ajax van woensdagavond. Davy Klaassen kreeg na iets meer dan een uur spelen een aansteker op zijn hoofd waarna de wedstrijd tijdelijk werd gestaakt.

“De wedstrijd was tijdens een debat, maar ik heb de beelden gezien”, opent Rutte. “Het is puur wangedrag en geweld. Dit is ontoelaatbaar op en rondom het voetbalveld. Je blijft af van spelers, trainers en scheidsrechters. Totaal schandalig.” Klaassen keerde na een afkoelingsperiode van een halfuur terug op het veld, maar kon zich door de hoofdwond moeilijk focussen en werd vervolgens door trainer John Heitinga naar de kant gehaald.

“Gooien van meerdere voorwerpen op het veld en op die manier letsel toebrengen is ontoelaatbaar”, geeft Rutte aan, die vervolgens nog geen eventuele maatregelen wil noemen. “Ik ga niet speculeren over maatregelen. Eerst de gesprekken afwachten tussen ministers, clubs en de KNVB.” De minister-president benadrukt dat de situatie in de voetbalstadions snel onder controle moet komen. “Eerst kijken of we het kunnen regelen met gesprekken, anders zullen we niet aarzelen.”

Reactie Klaassen

Klaassen ging na afloop van de wedstrijd in gesprek met ESPN in op het desbetreffende moment en legde uit waarom hij zich liet wisselen. “Het gaat wel prima, maar ik had een kloppend gevoel in mijn hoofd en moeite met focussen. Dan kan ik wel heel dapper doorgaan, maar dat heeft niet zoveel zin. Als je hier (in De Kuip, red.) speelt zijn het altijd gekke wedstrijden, maar dit hadden we niet verwacht.” De middenvelder heeft logischerwijs geen goed woord over voor de actie van de Feyenoord-supporter. “Ja, dit gaat alle perken te buiten. Nu blijkt dat de netten vorige keer toch niet zo’n slecht idee waren.”