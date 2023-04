Politiechef is klaar met incidenten en pleit voor speciaal systeem voor fans

Donderdag, 6 april 2023 om 17:00 • Noel Korteweg

Frank Paauw is klaar met de incidenten in voetbalstadions van de laatste tijd. De politiechef zou graag zien dat er een bepaald systeem komt waarin supporters die zich goed gedragen beloond worden en fans die zich misdragen, worden gestraft. Hij hint daarnaast op mogelijke beperkingen voor thuissupporters.

"De afgelopen maanden zien we echt te veel incidenten”, begint Paauw in gesprek met RTL Nieuws. “De veiligheid in het stadion is de verantwoordelijkheid van clubs en waar dat niet op orde is gaan we dat gat als politie niet vullen. De tijd dat we met veel capaciteit wedstrijden in goede banen moeten leiden, is voorbij."

De politiechef is voorstander van een systeem waarbij goed gedrag beloond wordt en slecht gedrag gestraft wordt. "Dat betekent dat er gedraaid kan worden aan de knoppen. Het begint met het op orde brengen van de veiligheidsorganisaties in de stadions. Als supporters zich gedragen dan kan het regime versoepeld worden en kan er bijvoorbeeld vrij gereisd worden." Als fans zich misdragen kunnen er bijvoorbeeld beperkingen komen in de kaartverkoop of uiteindelijk een verbod op uitsupporters.

Paauw vindt daarnaast dat er ook gekeken moet worden naar eventuele maatregelen voor thuissupporters. "De tijd is nu ook rijp om te kijken naar beperkingen voor thuispubliek, waarbij bepaalde vakken leeg blijven." De Regiegroep is inmiddels ook bezig met een digitale meldplicht voor supporters met een stadionverbod. De proef hiervan start komend seizoen. "We zijn bezig met een systeem waarbij er een geverifieerd digitaal bewijs is waarmee zij kunnen aantonen dat ze echt zijn waar ze zijn."