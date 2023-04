Burgemeester Femke Halsema duidelijk: ‘Probleem zit vooral bij Feyenoord’

De kans dat er weer uitsupporters welkom zijn bij toekomstige wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord is er volgens Femke Halsema bepaald niet groter op geworden. De Amsterdamse burgemeester spreekt haar afschuw uit over een incident dat de halve bekerfinale tussen Feyenoord en Ajax (1-2) overschaduwde. Davy Klaassen kreeg in minuut 63 een aansteker op zijn hoofd waarna de wedstrijd tijdelijk gestaakt werd.

“Het was wel schokkend vond ik”, zo reageert Halsema tegenover AT5. “Dieptepunten volgen elkaar op, maar ik vond de sfeer gisteren wel heel erg grimmig. Met het vuurwerk, de geluiden als van geweervuur en bommen, mensen verpesten de sfeer echt totaal.” Bij wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax zijn inmiddels al jarenlang geen uitsupporters meer welkom en volgens de Amsterdamse burgemeester is de kans dat hier verandering in komt er door het incident rondom Klaassen niet groter op geworden.

“De supporters moeten zelf met een voorstel komen", geeft Halsema aan. “Ik weet dat de supportersvereniging in Amsterdam al lang zo'n voorstel heeft, maar ik denk dat het probleem vooral bij Feyenoord zit op dit moment, de kansen worden zo niet beter.” Het incident deed zich in de 62ste minuut van het duel voor. Klaassen werd bij een 1-2 stand geraakt door een aansteker vanuit het publiek en liep daarbij een bloedende hoofdwond op. Na een afkoelingsperiode van een halfuur en op aandringen van Klaassen zelf besloot Ajax de wedstrijd toch uit te spelen.

Halsema weigert zich uit te laten of het de juiste beslissing was om het bekerduel uit te spelen. "Ik was er niet bij, ik kan het niet beoordelen. Dat valt natuurlijk eerder onder de burgemeester van Rotterdam. Ik vind wel heel goed dat de wedstrijd onmiddellijk werd stilgelegd.” Ondanks dat het incident de halve finale overschaduwde, is Halsema wel blij met de winst van de Amsterdammers. “Ajax is door naar de finale, dat is natuurlijk het goede nieuws. Ik appte Edwin van der Sar ook: dit was echt wel heel rechtvaardig.”