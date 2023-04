De ‘nieuwe Dybala’ die de generatie na Messi naar prijzen moet leiden

Donderdag, 6 april 2023 om 16:30 • Wessel Antes

Voetbalzone licht in de serie NXGN geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de achttienjarige Valentín Carboni, die hard op de deur bonst bij Internazionale. De aanvallende middenvelder uit Buenos Aires wordt zelfs al vergeleken met Paulo Dybala. I Nerazzurri zijn dan ook blij dat Carboni op jonge leeftijd niet viel voor de avances van grootmachten als Liverpool en Juventus.

Lionel Messi maakte zich afgelopen winter onsterfelijk in het voetbalgekke Argentinië door zijn land naar de wereldtitel te loodsen in Qatar. Een titel die zijn status als grootste voetballer ooit voor vele liefhebbers bevestigde. Onlangs scoorde Messi zijn honderdste interlanddoelpunt tegen Curaçao (7-0 winst), maar de sterspeler van Paris Saint-Germain gaf eerder al aan dat de kans klein is dat hij er in 2026 weer bij is tijdens het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Messi is tegen die tijd 39 en la Albiceleste moeten dus langzaam op zoek naar een troonopvolger.

De Argentijnen willen ook zonder la Pulga kunnen meespelen om de prijzen, zeker nu het prestigieuze eindtoernooi relatief dichtbij huis wordt gespeeld. Er zal een nieuwe generatie moeten opstaan, waarin Carboni een grote rol kan gaan vertolken. De linkspoot staat al jaren bekend als een toptalent en maakte dit seizoen zijn debuut in de Serie A én Champions League. Er heerst in Argentinië dan ook goede hoop dat Carboni een van de namen is die over vier jaar deel uitmaakt van de WK-selectie van het land. Maar wie is Carboni nou eigenlijk?

Waar het begon

Valentín is de zoon van voormalig prof Ezequiel Carboni, die als middenvelder speelde voor achtereenvolgens Lanús, Red Bull Salzburg, Catania en Banfield. Op zijn achtste zette hij zelf zijn eerste stapjes op een voetbalveld. Carboni werd ingeschreven bij de jeugdopleiding van Lanús en kreeg daar gezelschap van zijn oudere broer Franco, die GOAL al eens vertelde over hun jeugdjaren. “Tijdens de wedstrijden van onze vader wilden wij het liefst zelf voetballen. Uiteindelijk kregen we die kans in de jeugdopleiding van Lanús, de club waar hij destijds speelde. We konden elkaar af en toe wel vermoorden wanneer we voetbalden in de woonkamer. Ik won altijd, maar dat was alleen omdat ik ouder was.”

Uiteindelijk speelde Valentín zes jaar in de jeugdopleiding van Lanús, tot zijn vader in 2019 de kans kreeg om als trainer aan de slag te gaan bij Catania. Carboni verliet Argentinië op veertienjarige leeftijd en verhuisde samen met zijn familie naar Italië. Daar ging hij zelf ook verder met het werken aan zijn droom: net als zijn grote idool Messi het Argentijnse elftal halen. Samen met zijn broer Franco werd Carboni ingeschreven bij Catania, de club waar zijn vader werkzaam was. Het duurde niet lang voor grotere clubs hun aandacht vestigden op de voetbalbroers.

De grote doorbraak

Mario Marino, voormalig hoofdscout van Catania, weet nog goed dat Carboni de show stal tijdens het Coverciano kersttoernooi, een jaarlijkse competitie voor de beste voetballers van Italië onder de vijftien jaar. “In de zware regen zette hij echt een show neer”, aldus Marino, die stelt dat beide broers belangstelling genoten vanuit heel Europa. “Liverpool volgde Valentín al in Argentinië en probeerde hem destijds te contracteren. Ze boden veel geld om hem binnen te hengelen. Zijn familie zag een verhuizing naar Engeland echter niet zitten en wees later ook Juventus af. Uiteindelijk gingen de broers wel akkoord met een overstap naar Inter.”

Catania wilde de broers per se als duo verkopen. Familie Carboni koos uiteindelijk voor Inter omdat die club sinds jaar en dag veel Argentijnen huisvest. De Milanezen telden ruim 300.000 euro neer voor de twee talentvolle broers. Met name Valentín ontwikkelde zich razendsnel in Milaan. Hij scoorde bij zijn debuut voor Inter Onder 16 tegen Hellas Verona, om een week later ook het net te vinden tijdens de stadsderby tegen AC Milan Onder 16. Een jaar later drukte hij het gaspedaal volledig in. Carboni begon het seizoen bij Inter Onder 17, werd overgeheveld naar het Onder 18-elftal, en eindigde zelfs als speler van Onder 19 dat zich tot Italiaans jeugdkampioen kroonde in de Primavera. SportItalia benoemde Carboni vervolgens tot ‘Revelatie van het Jaar’.

Carboni speelde diverse jeugdinterlands voor Italië, maar heeft inmiddels voor een Argentijnse interlandcarrière gekozen.

Hoewel Carboni elf jeugdinterlands voor Italië speelde, is het zijn droom om ooit een ster te worden in zijn geboorteland Argentinië. In maart 2022 werd hij plotseling opgeroepen door bondscoach Lionel Scaloni, die een aantal jonge talenten met een dubbele nationaliteit de kans wilde geven om te trainen met de Argentijnse selectie. Op die manier wilde de keuzeheer onder meer de broers Carboni en Manchester United-toptalent Alejandro Garnacho overtuigen om voor la Albiceleste te kiezen. De mogelijkheid om met Messi te trainen gaf voor Carboni de doorslag: hij wil prijzen winnen met Argentinië. In juni speelde hij twee interlands voor het Argentinië Onder 20 van bondscoach Javier Mascherano, die als speler furore maakte bij Liverpool en Barcelona.

Daarnaast traint Carboni dagelijks mee met de hoofdmacht van Inter. In oktober debuteerde hij als late invaller tijdens het verloren thuisduel met AS Roma (1-2). Een maand later volgde ook zijn Champions League-debuut toen Inter uit met 2-0 verloor bij Bayern München. Inmiddels is Carboni een vaste bankzitter onder trainer Simone Inzaghi, die tot dusver in totaal zes keer een beroep deed op zijn pupil. Het is wachten op een eerste basisplaats voor de Italiaanse Argentijn. Ook omdat Carboni’s favoriete positie in de huidige formatie van Inter niet bestaat.

Belangrijkste wapens

Toch kan Carboni op termijn uitgroeien tot een van de smaakmakers bij Inter. Als linksbenige ‘10’ speelt hij het liefst tussen de linies. Carboni heeft een goede balbeheersing en basistechniek, beschikt over een uitstekend schot en kan zijn medespelers ieder moment vrij voor de keeper zetten. In het creëren van kansen voor teamgenoten blinkt hij uit. Daarnaast is Carboni multifunctioneel, daar hij regelmatig als vleugelspeler wordt ingezet.

Zo kan hij in de 3-5-2-formatie van Inzaghi dienen als back-up voor Matteo Darmian en Denzel Dumfries. Vanuit die positie kan hij voor dreiging zorgen door naar binnen te snijden en met zijn goede been uit te halen. Wel zou Carboni zijn zwakkere rechtervoet vaker kunnen gebruiken. De middenvelder doet het liefst alles met links, waardoor hij af en toe nog makkelijk te verdedigen is. Hoewel Carboni redelijk snel is, kan hij op fysiek vlak nog flink wat stappen zetten. Daarnaast moet hij als aanvallende middenvelder nog werken aan zijn doelpuntenproductie, al speelde hij als jeugdspeler vaak in teams boven zijn eigen leeftijdscategorie.

Carboni in duel met Josip Stanisic tijdens zijn Champions League-debuut.

Terwijl Argentinië op zoek is naar de absolute troonopvolger van Messi, lijkt Carboni in vergelijking misschien wel meer op Dybala, zo stelt Marino. “Hij doet mij meer denken aan Dybala, al heeft Valentín net als Messi een passie voor assists. Soms moet hij eigenlijk schieten, maar geeft hij alsnog een pass. Dat kritiekpunt had ik ook opgenomen in de verslagen die ik over hem maakte. Toch was ik er altijd al van overtuigd dat Valentín de Serie A zou gaan halen. Dat is hem nu dus gelukt.” In Milaan hoopt Carboni de komende jaren nog veel meer Serie A-optredens aan zijn palmares toe te voegen.

De vergelijking tussen Carboni en Dybala is niet vreemd. Beide spelers zijn geboren in Argentinië, maar debuteerden als profvoetballer in Italië. Carboni en Dybala spelen op dezelfde positie, hebben overeenkomende fysische eigenschappen en kunnen in de eindfase nog werken aan hun doelpuntenproductie. Dybala lijkt inmiddels op de goede weg. Na dertig wedstrijden voor AS Roma staat de Argentijn dit seizoen op veertien doelpunten en acht assists. In het Argentijns elftal was de linkspoot in 38 interlands echter pas drie keer trefzeker. Wanneer Carboni zich blijft doorontwikkelen moet hij dat aantal interlands en doelpunten zeker kunnen overtreffen.

En nu?

Inter hoopt dat Carboni zich de komende jaren optrekt aan landgenoten Lautaro Martínez en Joaquín Correa. De verwachting is dat hij richting het einde van het seizoen steeds vaker zal verschijnen op het wedstrijdformulier van i Nerazzurri. Omdat Inter vooral met een controlerend middenveld speelt, zal Carboni zich moeten richten op een rol als vleugelspeler of spits in de 3-5-2-formatie van Inzaghi. Met ook Edin Dzeko en Romelu Lukaku nog onder contract is er echter geen gebrek aan spitsen. Toch hopen veel Inter-fans dat Carboni de komende maanden nog een aantal keren de kans krijgt bij de nummer vier van de Serie A.

De tijd zal leren of Carboni zich door de hevige concurrentie heen weet te vechten in San Siro. De Argentijn ligt na dit seizoen nog drie seizoenen vast bij Inter. Afgelopen winter waren er nog geruchten dat Carboni als ruilmiddel zou fungeren in de transfer van wereldkampioen Alexis Mac Allister naar Inter, maar die bleef uiteindelijk gewoon bij Brighton & Hove Albion spelen. Daarom heerst er in Milaan nog altijd de hoop dat Carboni zijn belofte gaat waarmaken. De kans is klein dat de linkspoot Messi gaat doen vergeten in het Argentijnse elftal, maar vast staat dat hij de potentie heeft om een grote rol te spelen binnen een nieuwe generatie bij la Albiceleste.