Mbappé vol verbazing over promotievideo: ‘Het is geen Kylian Saint-Germain’

Donderdag, 6 april 2023 om 16:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:13

Kylian Mbappé is niet blij met Paris Saint-Germain. De steraanvaller staat centraal in een promotievideo van de Franse grootmacht voor het verlengen van seizoenskaarten. Opvallend genoeg komen zijn ploeggenoten Lionel Messi en Neymar niet in de video voor. Mbappé schrijft in een statement het niet eens te zijn met de gepubliceerde video.

Mbappé is in de video lovend over de sfeer en het veld in het Parc des Princes. Het publiek wordt door de aanvaller omschreven als een twaalfde man. “Parijzenaar zijn betekent trots zijn op wie je bent, op wat je vertegenwoordigt, trots zijn op ambitie, dingen willen doen, een verlangen om te winnen, jezelf altijd overtreffen en nooit vergeten waar je vandaan komt", benadrukt Mbappé in de video.

Mbappé laat in een statement weten het niet eens te zijn over het feit dat hij als enige centraal staat in de promotievideo. “Ik ben hier op geen enkel moment over geïnformeerd. Het kwam op mij over als een normaal interview tijdens een mediadag van de club. Ik ben het er niet mee eens dat deze video is gepubliceerd, daarom maak ik me hard voor individuele portretrechten. PSG is een grote club en een grote familie, maar het is zeker niet Kylian Saint-Germain.”

Mbappé zorgde in september vorig jaar ook al voor discussie over portretrechten bij de Franse nationale ploeg. Hij weigerde destijds om deel te nemen aan een fotoshoot met zijn collega-internationals op een evenement met sponsors. Mbappé deed dat vanwege een onenigheid met de Franse bond over de overeenkomst die Mbappé in 2017 net als elke international moest tekenen voor zijn eerste interland. Volgens die collectieve afspraak krijgt elke speler 25.000 euro per wedstrijd in ruil voor het vervullen van verplichtingen met de vaste sponsoren van de bond. De Franse voetbalbond FFF ging vervolgens overstag en veranderde het systeem.