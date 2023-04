‘Het is eigenlijk bizar hoeveel voetballers betaald krijgen en hoe ze dan leven’

Donderdag, 6 april 2023

Voetbalzone bezocht onlangs het voetgolf-event van Life After Football. Verslaggever Jelle Kusters sprak met onder anderen Regi Blinker, Royston Drenthe, Urby Emanuelson en Gregory van der Wiel. Laatstgenoemde zette in 2019 een punt achter zijn carrière en gebruikt de tijd die hij nu heeft onder meer om zichzelf te leren kennen en een nieuwe purpose te vinden in het leven.

Van der Wiel probeerde het nadat hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing nog even bij RKC Waalwijk, maar zette daar een punt achter nadat hij merkte dat hij met mentale problemen kampte. De mentale gezondheid van de oud-Ajacied is nu gelukkig wat beter. “Ik sport nu in de gym: lekker krachttraining. Ik padel ook veel, dat vind ik super leuk. Mijn dagen staan in het teken van heel gezond leven. Ik deal natuurlijk nog steeds met mezelf en met mijn mentale gezondheid. Ik ben daar nog niet uit, maar het gaat wel de betere kant op.”

“Daardoor doe ik eigenlijk alles om me beter te voelen en wat goed is voor mijn lichaam en geest”, vervolgt de oud-verdediger. “Of ik dat tijdens mijn carrière te weinig heb gedaan? Nou, vrijwel niet eigenlijk. Als ik tijdens mijn carrière had geleefd zoals ik nu leef, dan weet ik niet hoeveel beter ik nog kon zijn. Hoe ik nu leef en wat ik nu toepas, dat ken ik pas sinds één of twee jaar. Het is eigenlijk bizar dat je tijdens je carrière zoveel betaald krijgt en zo hoog speelt, maar hoe die sporters soms leven... Ieder z’n ding natuurlijk. Het gaat om presteren en als je presteert dan presteer je. Voor mezelf, als ik tijdens mijn carrière allemaal wist wat ik nu weet qua voeding en slaap, bijvoorbeeld... Ik meet mijn slaap en mediteer ook.”

“Het is voor mij nu vooral mezelf leren kennen, een nieuwe purpose vinden in het leven en meer tijd hebben voor mijn dochters. Wat mijn purpose nu is? Ik heb het eerlijk gezegd nog niet gevonden”, zegt Van der Wiel eerlijk. “Ik ben nog steeds zoekende, het is niet zo makkelijk. Het is voor mij nu een kwestie van rust nemen, zowel fysiek als mentaal. Als je maar gaat forceren en blijft zoeken naar het volgende wat je gaat doen... Dat is wat ik had gedaan toen ik net gestopt was. Nu geniet ik van waar ik nu ben en samen met mijn kinderen zijn. Dan komt er vanzelf wel iets op mijn pad.”