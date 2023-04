Turken belagen Tadic massaal op Instagram na akkefietje met Kökçü

Dusan Tadic moet het op Instagram ontgelden bij een grote hoeveelheid Turken. Tijdens de halve bekerfinale tussen Feyenoord en Ajax (1-2) ontstond een opmerkelijk opstootje tussen Orkun Kökçü en Tadic. De aanvoerder van Feyenoord leek een waas voor de ogen te krijgen na een felle woordenwisseling met de Servische aanvaller. Op basis van de beelden leek Tadic de ramadan belachelijk te maken, al werd dit vervolgens opmerkelijk genoeg door Kökçü ontkend.

Tadic wordt onder zijn meest recente Instagram-post belaagd door veel Turken. “100 doelpunten voor Ajax. Ik kan niet beschrijven hoe blij ik ben dat ik zoveel doelpunten heb kunnen maken voor een club die mij zo nauw aan het hart ligt. Bedankt voor jullie voortdurende steun. Ik heb het allemaal aan jullie te danken!”, schreef de aanvoerder van Ajax als onderschrift bij een juichende foto na de gewonnen Klassieker. Onder zijn post zijn inmiddels meer dan 38.000 reacties te lezen van met name boze Turken.

De reacties worden gedomineerd door Turkse vlaggen en er valt ook veelvuldig ‘Fuck you Tadic’ te lezen. Kökçü en Tadic kregen het in de 62ste minuut flink aan de stok na een duel om de bal aan de zijlijn. Na wat duwen en trekken over en weer kwamen beide spelers met de hoofden tegen elkaar te staan. Scheidsrechter Allard Lindhout sprong ertussen, maar Tadic bleef praten tegen Kökçü. De aanvoerder van Ajax maakte al lachend met zijn handen een eetgebaar en wees vervolgens naar de grond.

Tadic leek daarmee te doelen op de korte eetpauze die in de eerste helft werd gehouden na zonsondergang, het moment dat deelnemers aan de ramadan mogen eten en drinken. Daarbij gaan de spelers met een knie op de grond zitten. Kökçü ontbrandde in woede en leek Tadic te willen aanvliegen. Onder meer Feyenoord-aanvaller Oussama Idrissi mengde zich en maande Kökçü tot rust. Luttele seconden later werd Klaassen getroffen door een voorwerp uit het publiek en richtte de aandacht zich op laatstgenoemde. Tadic en Kökçu kregen nog wel beiden geel.

De reactie van Orkun Kökçü

Kökçü ontkent op de persconferentie na afloop opmerkelijk genoeg dat Tadic zijn geloof belachelijk maakte. "Nee, hij heeft me niet beledigd", aldus de middenvelder van Feyenoord. "In zulke wedstrijden speel je op het scherpst van de snede. Dan gebeuren dit soort opstootjes, gebeurt namelijk wel vaker. Het is normaal denk ik. Ik denk dat we het niet groter moeten maken dan het is." Hoewel Kökçü zeker weet dat het niet om de ramadan ging, weet de aanvoerder van Feyenoord helemaal niet waar het wél om draaide bij Tadic. "Hij maakte wel gebaren, maar ik weet niet precies wat hij daarmee bedoelde. Ik vond het in elk geval niet leuk, dat zag je ook wel aan mijn reactie. Maar ik weet niet precies wat hij zei en wat voor gebaren hij maakte."