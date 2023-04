Vrees van PSV komt uit: Obispo rest van het seizoen uitgeschakeld

Donderdag, 6 april 2023 om 14:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:37

Armando Obispo is de rest van het seizoen uitgeschakeld door een knieblessure, zo maakt PSV via de officiële clubkanalen bekend. De 24-jarige centrale verdediger is afgelopen week succesvol geopereerd. Er wacht hem nu een langdurige revalidatie. Obispo raakte vorige maand geblesseerd tegen Vitesse (1-1) en heeft daardoor mogelijk zijn laatste wedstrijd voor PSV al gespeeld. Het Eindhovens Dagblad meldde onlangs namelijk dat de belangstelling voor Obispo vanuit het buitenland toeneemt.

Obispo, die dit seizoen tot 22 competitiewedstrijden kwam, speelde in GelreDome de laatste 24 minuten mee en stapte van het veld met pijn aan de knie. Het is niet bekend hoe lang de mandekker exact uit de roulatie is. Het Eindhovens Dagblad ging na de bekendmaking van zijn blessure uit van een herstelduur van acht weken.

PSV houdt er tevens rekening mee dat Obispo komende zomer verkocht wordt. De zelfopgeleide centrumverdediger veroverde dit seizoen een basisplaats onder Ruud van Nistelrooij, maar raakte die begin 2023 kwijt na een oliedomme rode kaart tegen Feyenoord. Obispo zette zijn noppen in het been van Santiago Giménez en had na het uitzitten van zijn schorsing nog slechts eenmaal een basisplek. André Ramalho nam zijn plek in het elftal over.

Obispo heeft een contract tot medio 2025 en staat er naar verluidt goed op in de buitenlandse topcompetities. Een zomers vertrek is daarmee een serieuze optie. PSV wil daar minimaal 'enkele miljoenen euro's' aan overhouden. De Eindhovenaren zitten na de rentree van Olivier Boscagli, die bijna een jaar uitgeschakeld was door een zware knieblessure, ruim in de linksbenige centrumverdedigers. Ook Jarrad Branthwaite, die van Everton gehuurd wordt, behoort tot die categorie.