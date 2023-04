Jongste telg Van Bommel maakt indruk: ‘Lijk qua spel wel wat op Gakpo’

Donderdag, 6 april 2023 om 15:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:17

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Ruben van Bommel, die zich dit seizoen heeft ontpopt als grote revelatie van MVV Maastricht. De linksbuiten is in zijn debuutseizoen als prof al goed voor elf doelpunten en vier assists.

Door Toby van Ooijen en Jordi Tomasowa

Als zoon van Mark van Bommel en kleinkind van Bert van Marwijk zijn de verwachtingen rondom de achttienjarige Ruben van Bommel hoog. “Mijn vader heeft het natuurlijk heel goed gedaan bij PSV als speler, dus ze vergelijken je altijd met hem”, geeft de jongeling aan. “En als je dan niet even goed bent dan zegt men: ‘Wat doe je hier dan eigenlijk?' Maar dat heb je altijd, dat heb ik hier bij MVV ook gewoon. Als ze mijn naam horen denken ze in eerste instantie waarschijnlijk niet aan mij maar aan mijn vader. Dus die druk is er altijd wel, maar ik heb daar niet zo'n moeite mee. Dat zal nooit weggaan, het is eigenlijk ook niet echt eerlijk om mij en mijn broer (Thomas van Bommel, red.) te vergelijken met mijn vader.”

De jongste telg van de familie begon zijn jeugdopleiding op een voetbalschool in Italië, toen zijn vader bij AC Milan speelde. “Al was dat wel vrij kort. Daarna zijn we naar Limburg verhuisd en ben ik bij Meerssen gaan spelen. Nadat mijn opa vroeger bij MVV ging spelen, zijn ze hier blijven hangen. Van Bommel maakte vervolgens de overstap naar de jeugd van PSV, waar hij in totaal zeven seizoenen speelde. “Over de professionaliteit op de Herdgang was ik erg te spreken, alles was er top geregeld. En hier bij MVV heb je natuurlijk niet het grootste budget, waardoor alles iets moeilijker is. Maar ik erger me daar niet zo aan. Toen ik hiernaartoe kwam wist ik dat alles iets minder zou zijn, dat heb ik gewoon geaccepteerd.”

In de zomer van 2020 - na het ontslag van zijn vader als trainer van het eerste elftal - koos Van Bommel voor een overstap naar MVV. “Ik ging weg bij PSV om verschillende redenen”, zo laat de creatieveling weten. “Het ontslag van mijn vader was een van de redenen. Dat was niet de belangrijkste reden, maar het heeft zeker meegespeeld. Ik was echter ook in de groei en iedere dag om zes uur ‘s ochtends met de trein van Maastricht naar Eindhoven was niet ideaal. Ik ben altijd in Meerssen blijven wonen en weinig slaap is niet goed voor een speler in de groei. Ik hoefde niet weg bij PSV, maar de kans om bij MVV in het eerste te komen was natuurlijk veel groter en bovendien was het lekker dicht bij huis.”

“De overstap van PSV naar MVV verliep volgens Van Bommel ‘best goed’. “In de jeugd van PSV en bij MVV Onder 18 had ik in het begin echter wel wat moeite met het fysieke gedeelte. In eerste instantie was ik voor de Onder 18 gehaald en omdat ik nog in de groei was, verloor ik een tijdje mijn motoriek. Dan ben je wel bang of je het nog terug gaat krijgen. Maar mijn opa heeft altijd gezegd dat het terug zou komen en daar hoopte ik dan ook maar op. Ik had hier bij MVV uiteraard mijn broer Thomas en ik kende nog een paar jongens, hetgeen mij in mijn beginperiode heeft geholpen.”

In huize Van Bommel gaat het volgens Ruben bijna altijd over voetbal, terwijl hij ook zo nu en dan advies inwint bij zijn opa Van Marwijk. “We praten er veel over. Er wordt niet gezegd wat we op het veld moeten doen, maar als ze iets te melden hebben over wedstrijden die we gespeeld hebben dan zeggen ze het wel. Mijn vader heeft natuurlijk wel op een aardig niveau gespeeld en mijn opa was een buitenspeler. Dus dan krijg je wel wat kleine dingen mee die je kunnen helpen. Tegen mijn opa bijvoorbeeld werd vroeger wel vaker gezegd dat hij eerder voor de goal moet zijn, dat je er al bent. Dat zijn eigenlijk 'gratis goals'.”

Van Marwijk kende na het beëindigen van zijn profloopbaan een imposante trainerscarrière met winst van de UEFA Cup met Feyenoord (2002) en finale met Oranje op het WK (2010) als absolute hoogtepunten. Van Bommel gelooft dan ook dat zijn opa een goede trainer voor hem zou zijn geweest. “Hij zegt ook altijd: ''Als ik jouw trainer was geweest, had ik denk ik de meeste 'ruzie' met jou gehad.'' Waarschijnlijk omdat ik eigenwijs ben. Maar ik denk niet dat ik mijn vader of mijn opa echt als trainer zou willen. Dat zou me denk ik geen fijn gevoel geven.”

Trainer Maurice Verberne haalde hem afgelopen zomer bij het eerste elftal en gedurende zijn debuutseizoen als prof groeide Van Bommel uit tot onbetwiste basisspeler bij de Sterrendragers. Met de tiener als smaakmaker was MVV dé grote verrassing van de eerste seizoenshelft. Dit kalenderjaar vallen de prestaties echter tegen. “Ik denk dat in de eerste seizoenshelft niemand echt iets van ons verwachtte”, laat Van Bommel weten. “We hebben toen ook veel wedstrijden gewonnen op de counter, toen vielen alle balletjes goed. Nu zie je dat het iets moeizamer is, het loopt niet helemaal lekker allemaal. Het is net iets minder en dan gaan de resultaten automatisch achteruit.”

Dankzij zijn productiviteit heeft Van Bommel al meerdere malen de aandacht getrokken van Hans Kraay junior, die het talent ‘in zijn manier van lopen’ al eens voorzichtig vergeleek met Ángel Di María. Ook voorspelde de analist van de ESPN een toekomstige transfer voor de linkspoot naar de top van de Eredivisie. “Dat heb ik zeker meegekregen”, geeft Van Bommel aan. “Het zegt wel dat je het niet slecht doet. Maar Hans Kraay junior kan ook wel overdrijven in sommige dingen en als hij iets vindt dan laat hij dat merken. Al is het natuurlijk wel mooi dat hij zich zo lovend over mij uitliet.”

In de winterstop werd Van Bommel nog in verband gebracht met FC Twente. Zelf blijft hij echter nuchter onder de mogelijke interesse in zijn persoon. “Ik heb wel meerdere dingen gehoord, maar uiteindelijk waren het alleen berichten in de media. Of ik veel meekrijg van wat er in de media geschreven wordt? Ik denk er eigenlijk niet zoveel over na, dat zit waarschijnlijk wel een beetje in mijn karakter. Tot nu toe is er over mij natuurlijk ook nog niet veel negatiefs geschreven. Maar over mijn vader bijvoorbeeld is genoeg geschreven en mijn opa heeft natuurlijk ook lang rondgelopen in het voetbal. Ik weet wel een beetje hoe het in de media gaat. Soms is het terecht, maar vaak is het ook zoeken naar negatieve dingen.”

Van Bommel omschrijft zichzelf als een linksbuiten die de bal graag in de diepte krijgt, maar ook graag acties met de bal maakt. Hij is content dat hij de ploeg dit seizoen heeft kunnen helpen met zijn tien goals en vier assists. “Het zijn wel goede cijfers. Er zijn nog acht wedstrijden te gaan, dus het zou mooi zijn om er nog een paar aan mijn totaal toe te voegen. Assists heb je alleen niet helemaal in eigen hand, he. Als je een bal panklaar legt en diegene mist, daar kun je niet veel aan doen. Natuurlijk wil ik wel iets meer assists op mijn naam.”

Als het gaat over meer gearriveerde spelers, kijkt Van Bommel vol bewondering naar Zlatan Ibrahimovic. “Ik vind zijn karakter altijd mooi om te zien. Het maakt niet uit wat er gebeurt, hij weet gewoon wat hij doet. Als ik kijk naar mijn eigen positie, dan vind ik Rafael Leão een goede speler. Net als Cody Gakpo, daar lijk ik qua spel misschien ook wel een beetje op, al is het niveauverschil natuurlijk wel heel groot. Zij kunnen inderdaad ook in de spits en als valse nummer 9 spelen. Ik heb nooit echt in de spits gestaan, misschien zou ik dat ook wel kunnen. Ik denk dat ik op tien, linksbuiten, rechtsbuiten en in de spits allemaal wel zou kunnen renderen. Ik word nu dan als linkervleugelaanvaller neergezet en voel me daar goed.”

Van Bommel viert zijn treffer tegen NAC Breda.

Dat van Bommel lovend is over Ibrahimovic en Leão is niet heel vreemd. Het talent kijkt namelijk graag naar de Serie A. “Ja, Italië vind ik wel echt mooi. Gewoon hoe het land is, maar ook AC Milan bijvoorbeeld vond ik echt indrukwekkend toen mijn vader daar speelde. Als zij of Barcelona morgen bellen dan ga ik erheen ja”, zegt Van Bommel met een knipoog. Op meer serieuze toon laat hij weten zijn voorkeur te geven aan de weg der geleidelijkheid. “Ik denk dat sommige jongens er ook echt wel voor kiezen om een grote club op hun CV te hebben. Maar ga je daar ook in het eerste komen? Ik ben daar zelf niet zo'n fan van. Ik denk dat het beter is dat je je opwerkt, zoals ik het nu doe. Eerst MVV en dan misschien een stapje hoger en dan weer. Bij een Onder 19 van een buitenlandse topclub is dat een stuk lastiger.”

Je beschikt bij MVV momenteel nog niet over een profcontract. Ben je nog in onderhandeling met de club over een verbintenis?

“MVV heeft mij in januari pas een serieuze aanbieding gedaan. Je kunt dan wel zeggen: 'Hoezo teken je geen contract?' maar ik vind dat het niet volledig bij mij ligt. Ik weet nog niet hoe het gaat lopen en de transferperiode in de zomer komt steeds dichterbij, dus er moet wel iets gaan gebeuren. Ik weet nog niet wat de constructie gaat zijn, dat moet ik nog even met de club bespreken.”

Je zei onlangs voor de camera van ESPN dat je MVV niet transfervrij wil verlaten. Sta je daar nog steeds achter?

“Natuurlijk, het is ook niet zo dat ik maar iets zeg zonder erover na te denken. De club moet dan alleen ook wel meewerken.”

Je broer zit bij dezelfde zaakwaarnemer als Joey Veerman, Sven Botman en Steven Bergwijn. Jij hebt geen zaakwaarnemer, toch?

“Nee klopt, daar heb ik ook bewust voor gekozen omdat ik vind dat ik die nu nog niet nodig heb. Als je hier een contractaanbieding krijgt, kun je het in principe nog wel zelf doen en ik vind ook niet dat ik op bepaalde vlakken advies nodig heb. Dat krijg ik thuis wel.”

Welke overwegingen maak je bij een eventuele stap naar een andere club?

“Ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat ik kans heb op speelminuten. Ik moet me niet laten verleiden door grote clubs die misschien gaan komen. Het is natuurlijk makkelijk om voor de grootste club te kiezen, maar heb je daar ook de meeste kans op speeltijd?”

Hoe vind je dat je broer het doet bij MVV? Vorig jaar is hij een lange periode basisspeler geweest en dit jaar heeft hij iets lastiger, al kon hij vorige week vrijdag tegen FC Eindhoven (3-2 winst) weer eens rekenen op een basisplaats.

“Ik vind dat Thomas een beetje tekort gedaan wordt door de club. Hij stond volgens mij de eerste wedstrijd van het seizoen in de basis en raakte vervolgens geblesseerd. Het team draaide hierna goed, maar hij heeft sindsdien niet echt meer een kans gekregen, tot vorige week tegen FC Eindhoven."

Wat bedoel je precies met tekort gedaan? Want MVV en trainer Maurice Verberne geven wel jonge jongens de kans, bij jou kwam de kwaliteit ook bovendrijven.

“Ik had toen het 'geluk' dat Jarne Steuckers corona kreeg, waardoor ik in de basis mocht beginnen en redelijk speelde. Thomas kreeg minder kansen, dan is het moeilijk om jezelf terug in de basis te knokken."

Dan iets anders. Afgelopen maand heb je jouw debuut voor Oranje Onder 20 gemaakt tijdens een 2-1 zege op Frankrijk Onder 20. Het was tevens je eerste jeugdinterland.

"Ja, dat was een hele mooie ervaring op natuurlijk een stuk hoger niveau. Het niveau op de trainingen is echt hoog, dat is de top van mijn leeftijd. En als je dan bij MVV speelt is het wel mooi om erbij te zitten. Ik heb ooit wel een keer voor Oranje Onder 15 een wedstrijd gespeeld, maar dat was meer een schaduwelftal voor jongens die nog moesten groeien.”

Was het voor jou nog lastig, aangezien je MVV vanwege de interlandverplichtingen niet kon helpen tijdens het verloren inhaalduel met Willem II (2-0)?

“Ik weet niet precies hoe dat zit, maar volgens mij houdt de KNVB geen rekening met de Keuken Kampioen Divisie. Ik vond het ook wel raar dat die wedstrijd op dat moment gespeeld werd.”

Sprongen er nog ploeggenoten uit bij Oranje Onder 20 die indruk op jou maakten?

“Ik vond Kian Fitz-Jim van Ajax wel erg goed, beter dan ik dacht dat hij zou zijn. Maar al die jongens van Ajax en AZ hebben een hoog niveau.”

Paspoort

Naam: Ruben van Bommel

Club: MVV Maastricht

Leeftijd: 18

Positie: linksbuiten

Lengte: 179 cm

Aantal wedstrijden: 27

Sterke punten: beweeglijkheid, techniek, doelgerichtheid