The Independent: Chelsea overweegt ‘sensational development’ in managersoap

Donderdag, 6 april 2023 om 13:44 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:50

Chelsea overweegt een terugkeer van Antonio Conte als hoofdtrainer, schrijft The Independent. Volgens de krant zien the Blues in de sinds kort werkloze oefenmeester degene die de structuur terug kan brengen in de selectie, iets waar het momenteel aan scheelt. Het eerste contact met Conte zou al voorzichtig gelegd zijn.

Chelsea zoekt na het ontslag van Graham Potter en de aanstaande indienstneming van Frank Lampard als interim-manager naar een invulling voor op de lange termijn. Conte is na Luis Enrique, Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino (allen werkloos), Rúben Amorim (Sporting Portugal), Oliver Glasner (Eintracht Frankfurt) en Luciano Spalletti (Napoli) al de zevende naam die in dat kader de revue passeert. De pas bij Tottenham Hotspur ontslagen manager heeft zich al eens bewezen op Stamford Bridge en wordt daarom als ideale man gezien om de rust er te doen terugkeren.

Met name het feit dat Conte de laatste was die de landstitel wist te winnen met Chelsea maakt hem buitengewoon interessant in de ogen van Todd Boehly en Behdad Eghali. Ook Luis Enrique staat er echter erg goed op bij de clubeigenaren. De Spanjaard maakte indruk tijdens een eerste contactmoment en werd daarom uitgenodigd om naar Londen te komen vliegen. Vooral de tactische visie van Enrique kan Boehly en Eghali bekoren. De tot voor kort Spaanse bondscoach kan helder uiteenzetten hoe hij het 4-3-3-systeem weer in oude glorie wil herstellen.

Woensdag werd bekend dat Lampard aangewezen wordt als tussenpaus tot eind dit seizoen. Het clubicoon van Chelsea, die tussen 2019 en 2021 ook al eindverantwoordelijke was, moet de huidige nummer elf van de Premier League richting Europees voetbal loodsen. Lampard werd in januari nog ontslagen als trainer van Everton, nadat hij de club niet verder wist te brengen dan een negentiende plek op de ranglijst. Een jaar eerder kreeg hij ook al de zak bij Chelsea.