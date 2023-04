Voetbalzone zoekt enthousiaste gebruikers voor het moderatorteam!

Donderdag, 6 april 2023 om 12:30 • Justus Dingemanse • Laatste update: 12:42

Sinds 2001 staat Voetbalzone voor 'Meepraten over voetbal' en kunnen ruim 250.000 geregistreerde leden zich mengen in de discussies over de meest geliefde sport van Nederland. Dit kan alleen door de hulp van een groep enthousiaste gebruikers die als (hoofd)moderators de gedragsregels handhaven en de sfeer bewaken. Dit onafhankelijke team zoekt versterking om ook de komende jaren de pennenstrijd in goede banen te leiden. Is dit wat voor jou? Lees dan snel verder!

Wat is een moderator?

Een moderator is een actief lid dat Voetbalzone helpt om de reacties op de site te spiegelen aan de geldende regels. Indien reacties niet aan de regels voldoen, dan zal een moderator actie ondernemen. Het team opereert los van de redactie en bestaat uit enthousiaste voetbalfans die proberen zo objectief mogelijk te handelen.

Wat wordt er van mij verwacht?

Wij verwachten van jou dat jij met regelmaat tijd kunt vrijmaken om te modereren en actief deelneemt in de beslissingen die als team genomen moeten worden. Wij hechten ook grote waarde aan een objectieve, neutrale uitstraling en daarom is het belangrijk dat je je clubvoorkeur aan de kant kunt zetten tijdens het modereren. Ook is het belangrijk dat je een gezonde dosis geduld hebt met de vaak fanatieke leden van Voetbalzone die graag een kritische noot kraken. Verder verwachten we vooral dat je zin hebt een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Wat kan ik verwachten?

Je komt in een gezellig team van vrijwilligers terecht, dat zowel online veel met elkaar omgaat en soms ook in het echte leven bij elkaar komt voor een terrasje of een voetbalwedstrijd. Tenslotte zul je meebeslissen over het gebruikersbeleid dat gevoerd wordt op de site.

Zie jij het zitten om het team te komen versterken? Aarzel dan niet en stuur een bericht naar het account 'Moderators' met daarin je gebruikersnaam en een motivatie waarom jij een goede versterking voor ons team bent. Je kunt ook altijd een persoonlijk bericht naar een van de hoofdmoderators sturen. Heb je vragen? Voel je vrij om ze onder dit document te stellen.