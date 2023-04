NEC slaat slag en verlengt met succestrainer Rogier Meijer

Donderdag, 6 april 2023 om 12:15 • Noel Korteweg

Rogier Meijer heeft zijn contract bij NEC met één jaar verlengd, zo melden de Nijmegenaren via de officiële kanalen. De 41-jarige oefenmeester, die met zijn ploeg wederom aan een goed seizoen bezig is en nog volop meedoet om een plek in de play-offs voor Europees voetbal, ligt nu tot medio 2024 vast in het Goffertstadion.

Meijer werd eerder in de media genoemd als mogelijke opvolger van Ron Jans bij FC Twente, maar staat dus ook volgend seizoen aan het roer bij NEC. “Ik ben er trots op ook komend seizoen hoofdtrainer te zijn van deze prachtige club”, aldus de trainer. “Na goede gesprekken met de club zijn we tot de conclusie gekomen dat er nog voldoende rek en toekomst in onze samenwerking zit. De afgelopen jaren hebben we samen mooie stappen gezet en dit willen we graag verder uitbouwen. Op naar meer en beter.”

Carlos Aalbers, de technisch directeur van de Nijmegenaren, is blij met de contractverlenging van Meijer. “Rogier past als persoon uitstekend in de NEC-organisatie en heeft de afgelopen jaren aangetoond dat hij kan presteren. De afgelopen periode hebben we gesproken over de volgende stappen die we als club kunnen zetten en de bereidheid om hieraan te werken is aanwezig. Er heerst daarnaast een goede verstandhouding tussen staf en spelers, waarin iedereen zich onderdeel van het team voelt. We zijn dus blij dat Rogier onderdeel blijft van onze club.”

Meijer begon zijn trainerscarrière in de jeugdopleiding van De Graafschap alvorens hij in de zomer van 2017 de leiding kreeg over NEC Onder 19. De oefenmeester werd medio 2019 eindverantwoordelijke bij de eerste selectie van NEC en dwong twee jaar later promotie naar de Eredivisie af. Vorig seizoen eindigden de Nijmegenaren op de elfde plaats, vier punten boven nummer zestien Heracles Almelo dat uiteindelijk zou degraderen.