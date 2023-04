Kökçü onthult: Ajax had Klassieker vanwege opmerkelijke reden níét hervat

Orkun Kökçü heeft na afloop van de Klassieker een opvallende onthulling uit de doeken gedaan. Volgens de Feyenoord-captain had Ajax de wedstrijd namelijk wél definitief gestaakt als de Rotterdammers een indirecte vrije trap hadden gekregen, vlak na de tijdelijke onderbreking. Kökçü zag verder geen aanwijzingen dat Ajax van plan was de wedstrijd niet af te maken, zo vertelt hij op de persconferentie.

Vlak na het 'aanstekerincident', waarbij Davy Klaassen een bloedende hoofdwond opliep, stapten Ajax en Feyenoord gezamenlijk van het veld voor een afkoelingsperiode. Al snel daarna werd Kökçü deelgenoot van een opmerkelijke discussie. "De scheidsrechter gaf aan dat wij bij hervatting een indirecte vrije trap zouden krijgen. Daar was de aanvoerder van Ajax (Dusan Tadic, red.) het niet mee eens. Toen zei hij: 'Als zij een indirecte vrije trap krijgen, gaan wij niet verder'", vertelt Kökçü.

Arbiter Allard Lindhout besloot daarop de situatie te heroverwegen, waardoor Ajax wél verder wilde. De Amsterdammers leken voor het overige niet te peinzen om te stoppen, merkte Kökçü op. "Ik had niet echt het gevoel dat zij puur om wat er gebeurde met de supporters niet meer verder zouden spelen", zegt hij. Na de onderbreking hield Ajax de 1-2 voorsprong met hangen en wurgen vast, waardoor het het op 30 april in de TOTO KNVB Bekerfinale mag opnemen tegen PSV.

Ook een moment kort voordat Klaassen de aansteker op zijn hoofd kreeg met zowel Tadic als Kökçü zorgde voor veel ophef in de media. Tadic leek Kökçü belachelijk te maken om diens deelname aan de ramadan, na een duel om de bal aan de zijlijn. Laatstgenoemde ontbrandde daarbij in woede en leek zijn collega-aanvoerder te willen aanvliegen. Kökçü ontkende achteraf echter dat Tadic zijn geloof had beschimpt.